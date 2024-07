La nova atracció del Tibidabo de caiguda lliure s'estrenarà el 27 de juliol

El parc d'atraccions del Tibidabo estrenarà el dissabte 27 de juliol l'esperada caiguda lliure, de nom Merlí, destinada a convertir-se en un dels principals reclams d'aquest recinte centenari situat en el cim de Collserola. Amb una altura de 52 metres. Fabricada per l'empresa Funtime Handels GmbH, té capacitat per a 24 persones per torn i la góndola realitzarà girs de 360 graus durant el vertiginós recorregut.

Igual que en una atracció similar de Port Aventura –més alta, cert, però ni molt menys amb aquestes vistes– té una altura mínima per a poder entrar de 140 centímetres.

Juntament amb la muntanya russa, Merlí, que té forma de vareta màgica, serà l'atracció més emocionant de tot el parc. Però en aquest cas no s'espera la polèmica que va envoltar la inauguració de la corretjosa vagoneta del Tibidabo, al desembre de 2008, quan la tala d'alguns arbres va enfurir a entitats ecologistes. La nova caiguda lliure s'ha aixecat sense necessitat d'alterar l'entorn natural. Una de les característiques principals de Merlí és el sistema de frenat magnètic d'última generació. La potència elèctrica necessària serà de prop de 300 kW, de les més baixes en instal·lacions similars.