Una muntatge sobre Frida Kahlo de la companyia internacional de dansa d’Enric Gasa arribarà a Barcelona al novembre

La companyia internacional de dansa del coreògraf català Enric Gasa Valga presentarà ‘Frida Kahlo: Pasión por la Vida’ al Teatre Coliseum de Barcelona del 13 al 17 de novembre. L'espectacle, han explicat en un comunicat, aprofundeix “en la dicotomia de la persona de Kahlo explorant el contrast entre la presentació exterior i les lluites interiors, i ho fa dividint l'artista en dues ‘Fridas’: una que estima la vida, plena d'alegria, amb colors brillants i lluny del dolor, i l'altra que és derrotada una vegada i una altra, per una profunda tristesa i les lluites de la vida. Les dues ballarines de Frida, Lara Brandi i Alice Amorotti, encarnen “tant la força com la vulnerabilitat de l'artista”.

Una dotzena de ballarins integren la recent creada Enric Gasa Valga Dance Company. Artistes que interpreten les 14 escenes concretes que ha seleccionat l'autor per al muntatge. Seqüències de la vida de la icònica artista mexicana, on es posa el focus en “la història de la pròpia dona, aclaparada al llarg dels anys per nombroses emocions conflictives: una vida marcada per la malaltia, accidents tràgics i un cor trencat de les notòries infidelitats del seu marit, el també artista Diego Rivera”.

Kahlo era “una dona de força immensa, amb una gran resiliència, que es va enfrontar a nombrosos reptes i adversitats al llarg de la seva vida. La seva història és profundament humana”, ha apuntat Gasa. I és a través del moviment i la representació artística, com Gasa fa seu “l'esperit indomable de Frida en el seu darrer muntatge.

La música, a diferència d'altres produccions similars, aquí és en directe, i es converteix en un viatge sonor a través de boleros antics arranjats (entre els quals destaquen La Llorona, Paloma Negra i Volver Volver), tangos i cançons populars mexicanes, que s'acompanyen de noves composicions originals del director musical de la peça, Roberto Tubaro.

Guardonada com a millor producció de dansa als Premis Austríacs de Teatre Musical, ‘Frida Kahlo: Pasión por la Vida’ oferirà sis úniques funcions al Teatre Coliseum del 13 al 17 de novembre. Les entrades ja estan a la venda