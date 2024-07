'Hotel Drácula' inaugura el nou espai immersiu permanent de Barcelona, Immersive Center

'Hotel Drácula' inaugura aquest dijous el nou espai immersiu permanent de Barcelona, Immersi-ve Center situat al centre comercial Westfield La Maquinista. ‘Hotel Drácula’ és una experiència que combina la Realitat Virtual d’última generació amb els túnels del terror en un espai de 350 m2, on una trentena de participants podran recórrer de manera simultània durant 30 minuts els passadissos de l’Hotel Drácula. Els participants hi descobriran criatures icòniques del terror com Frankenstein i el Yeti. Immersive Center ha anunciat que no es limitarà només a ‘Hotel Drácula’.

Dues empreses catalanes estan darrera del projecte. Blanco y Negro Music, promotor de l’experiència immersiva ‘The Great Library of Tomorrow’ a Barcelona, i Univrse, referent en la creació d’experiències de Realitat Virtual multi-usuaris, han co-creat ‘Hotel Drácula’.