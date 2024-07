Berga s’omple de cavalls, burros i aigua a Els Elois

Els cavalls, els burros i les galledes d’aigua són protagonistes de la festa d’Els Elois, que se celebra aquest cap de setmana a Berga. L’ajuntament del municipi i la Junta Conservadora d’Els Elois continuen apostant per millorar el benestar animal i garantir la preservació de la festa. Aquest any, l’organització ha reduït la xifra d’animals participants en la celebració, d’una quarantena a una trentena, i s’utilitzaran burros procedents de la Garrotxa, cosa que reduirà el trajecte del transport dels èquids, que abans venien d’Osca.

Aquestes mesures s’afegeixen a les adoptades l’any passat: l’elaboració d’una guia d’actuació per al bon funcionament de la festa, la formació obligatòria sobre el maneig i benestar dels animals per a les persones que participin en els recorreguts i la limitació de l’edat de les persones que munten els burros. Tampoc es permetrà la participació amb animals propis. Quant als passis, els cavalls no pujaran fins al portal de Santa Magdalena i els burros completaran aquest tram del recorregut sense genets a sobre.

Respecte a l’ús de l’aigua durant la cercavila de diumenge al matí, atesa la situació de sequera, l’ajuntament apel·la al sentit comú de la ciutadania demanant que es faci un ús molt moderat de l’aigua. S’insta a no utilitzar mànegues i sí recipients petits, assegurant-se que no continguin un gran volum d’aigua, i que aquesta es tiri de manera que caigui de dalt a baix, en forma de pluja. També es demana explícitament no llançar aigua directament al cap dels animals, sinó que l’aigua ha de caure sobre la persona que munta el burro o el cavall.

La celebració inclou els actes tradicionals com l’anunci de la festa, les cercaviles, la benedicció dels animals, l’audició de sardanes, les recreacions teatrals d’El rapte de la núvia, el casament típic de l’Alt Berguedà i el l Ballet de Déu, l’acte d’entrega de ferradures i el ball popular. L’Agrupació Teatral La Farsa s’encarrega de les recreacions teatrals que s’escenifiquen durant la festa.

La tradició d’Els Elois prové de l’antiga festa gremial que reunia persones d’oficis tradicionals vinculats al ferro, el metall, el fang i el foc, així com els traginers que desenvolupaven les seves activitats amb els animals de càrrega. Tots ells integraven el gremi de Sant Eloi.