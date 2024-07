L’esplendor de La Molina a l’estiu

L’estació d’esquí de La Molina, al Pirineu gironí, no ofereix únicament la possibilitat de practicar esports d’hivern i esquiar. A l’estiu, quan la neu es fon i tornen a aparèixer les pastures verdes, l’estació permet fer diferents itineraris a peu per descobrir en la seva màxima esplendor la natura, i també la fauna i la flora. Aquests circuits són una activitat perfecta per practicar-la en família, ja que es tracta de recorreguts sense gairebé dificultat i que estan totalment senyalitzats.

Si ens decidim a fer alguna d’aquestes rutes hem de saber que tenim una oferta que comprèn un circuit de la natura, l’anomenat circuit de les mines, un circuit d’interpretació de la natura, una ruta circular panoràmica al Puigllançada i la travessia Cavalls del Vent, a més d’altres recorreguts com el camí del mirador del puig d’Alp, el mirador sud, la Vilalta, el coll de Pal o el serrat Gran.

El circuit de la natura ens permetrà conèixer algunes de les espècies més característiques de la fauna de la zona a partir de figures i rastres realistes. Són només 1,7 quilòmetres que es poden completar en mitja hora. Una bona excursió també amb un recorregut molt fàcil és la del circuit de les mines. Encara no tres quilòmetres que ens portaran per una sèrie de mines que van ser explotades durant els anys 60 i 70 del segle XX a causa de la seva riquesa mineral, però que ara estan abandonades. La particularitat d’aquestes mines era l’altura.

El circuit d’interpretació de la fauna es pot fer a peu i està pensat per a famílies i també per a tothom que estigui interessat en la riquesa natural de La Molina. Comença a l’aparcament del telecabina de l’estació i al llarg de diferents parades els participants en la ruta troben un animal representatiu de la fauna, amb la seva descripció i la seva fotografia. El nivell de la ruta s’eleva un mica més amb la ruta circular al Puigllançada. Es tracta de pistes de terra i prats, però hem de tenir compte que presenta alguna pujada destacada. La travessia Cavalls del Vent, dins de l’àmbit del parc natural del Cadí-Moixeró, és un itinerari ideat fa gairebé 20 anys pels guardes dels vuit refugis que hi ha al llarg de la serra de la Tosa, el Moixeró, el Cadí i el massís del Pedraforca i que inclou les comarques del Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell. El refugi del Niu de l’Àliga ens pot servir de començament i final del viatge.