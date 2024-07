El càmping ‘pijo’ del Solsonès que triomfa a les xarxes

Les vacances són època de descans. I quin millor descans que fer un bany de natura? Una recomanació: ves-te’n de càmping. Però si ets més delicat que Tamara Falcó, TikTok té la resposta als teus problemes. Prova el glàmping. És un càmping... però pijo. Un pla a l’alça per als que volen respirar aire pur sense renunciar a comoditats cinc estrelles.

Si cerques a l’app, els suggeriments són infinits. Per exemple, a la Garrotxa hi ha Cabanyes entre Valls. Disposen de bungalous (amb jacuzzi inclòs, que no falti de res) o tendes de campanya de luxe, amb llits còmodes, res d’anar tirat amb sacs de dormir. Situades a la Vall de Bianya, s’hi poden fer desenes d’excursions. A més, el restaurant té vistes de luxe a tota la vall.

A la Costa Brava hi ha Càmping Estartit. Tenen els serveis típics: espais de càmping, pàrquing de caravanes, bungalous, apartaments... i servei de glàmping. Són les cabanyes que bategen com a pod, espais de fusta amb vista al mar, bany privat, terrassa, llits còmodes, sofà i un llarg etcètera de serveis per elevar a luxe l’experiència de càmping de platja.

A Sitges hi ha El Garrofer, un glàmping descrit a TikTok com a aesthetic gràcies a les cabanyes punxegudes molt instagramables (anomenades Ossa Menor), que garanteixen una vetllada romàntica perfecta. No és l’única oferta de glàmping d’El Garrofer. També disposen de cabanyes amb cúpula transparent per veure les estrelles, cases a l’arbre i cabanyes prèmium.

I a Navès, entre Berga i Solsona, al Prepirineu, hi ha una experiència muntanyenca que captiva desenes de guiris a TikTok: Forest Days. Les habitacions més demanades pels influencers són les tendes de cotó. Vint-i-cinc metres quadrats amb materials naturals i sostenibles, mobles de fusta de quilòmetre zero i tendes repartides al llarg de cinc hectàrees, per garantir privacitat. Per descomptat, envoltades de natura pirinenca.