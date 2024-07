Les millors ombres per tenir una cita a Barcelona

Heu fet match a Tinder, Bumble o succedanis. Fa dies que parleu i notes que entre vosaltres hi ha més química que entre Karol G i Amaia Montero. És hora de fer el pas i conèixer-se en persona. Però terror: entre els nervis i la calor de l’estiu, acabaràs més suat que el protagonista d’Aterriza como puedas.

La solució no és posar-se desodorant fins que posin el teu nom a un forat de la capa d’ozó, sinó buscar les millors ombres per tenir cites. Apunta.

PARCS ÍNTIMS. AMAGATALLAS NAUTURALS

El clàssic entre els clàssics, una cita al parc. Molt millor que anar a un restaurant: surt gratis i si la cita es posa avorrida no has d’esperar a acabar-te el plat per fúmer el camp, i, a sobre, si l’enamorament sobtat és instantani, podeu buscar un racó íntim i començar a petonejar-vos sense alertar la resta de comensals.

Primera recomanació: els jardins de la Tamarita (passeig de Sant Gervasi, 47). Aquí no pots girar una cantonada sense trobar-te una parella fotent-se mà. Sembla que els aspersors, en lloc d’aigua, deixen anar feromones. És tranquil, està aïllat del soroll de la ciutat i compta amb estàtues i fonts clàssiques on asseure’s sota l’ombra dels arbres. Cites romàntiques a prova d’axil·les molles.

Continua la bateria de recomanacions: a Sarrià, el Turó Park (Pau Casals, 19) té molts raconets ocults, i els jardins de la Fundació Julio Muñoz Ramonet (Muntaner, 282), un bonic parc escultòric amb bancs i una font. A Pedralbes, els jardins del Palau de Pedralbes (Diagonal, 686), amb bancs i espais amplis on no et molestaran. I a Horta-Guinardó, els jardins del Palau de les Heures (passeig de la Vall d’Hebron, 171), un recinte verd als peus d’una impressionant casa senyorial.

TERRASSES VERDES. CANYES SOTA ELS ARBRES

Un altre clàssic de primera cita: anar a un bar i prendre alguna cosa. Per evitar la calor, sempre hi ha l’opció d’anar a qualsevol lloc amb aire condicionat. Però, sens dubte, és molt més romàntic canviar un sostre tancat per la copa d’un arbre.

Jardí de l'Hotel Alma. / FERRAN NADEU

Apunta aquests bars i locals. Les seves terrasses plenes de vegetació pronosticaran brots verds a les teves cites. Tens per escollir el jardí de l’Hotel Alma (Mallorca, 271); l’Hotel Petit Palace Boqueria Garden (Boqueria, 10), que fa d’entrada als jardins de la Casa Ignacio Puig; el Centre Cívic Can Deu (plaça de la Concòrdia, 13), i el bar de La Central del Raval (Elisabets, 6).

XIRINGUITOS ENTRE PINS. SENSE LA CALOR DE LA PALTJA

Anar de xiringuitos és, unànimement, un dels plans més exitosos de l’estiu. I, tot i que l’objectiu de la cita sigui no acabar més suat que un pollastre rostit, no cal renunciar a aquest pla: simplement canvia els xiringuitos de platja pels que s’amaguen als parcs. Ombres garantides.

La llista d’aquest tipus de bars i terrasses a Barcelona és llarguíssima. Al districte Sants-Montjuïc se’n troben alguns dels que més ressonen en el boca a orella. Per exemple, al parc de Joan Miró, el de l’estàtua de La dona i l’ocell, hi ha el Xiringuito Bar Parc Joan Miró (Aragó, 2). Tapes, entrepans, hamburgueses i, segons destaquen els més assidus, la burrata, que per a alguna cosa els seus responsables tenen DO italiana.

Quiosc Bar Parc Joan Miró. / Joan Mateu Parra

I a la muntanya de Montjuïc, la llista segueix. Per sota del telefèric hi ha el Bar Marcelino (Margarit, 85), un quiosc amb canyes, combinats, entrepans i tapes amb vistes increïbles de la ciutat. Als peus del castell, el xiringuito d’El Cims (passeig dels Cims, s/n), ideal si sou pares solters i heu de carregar amb els nens durant la cita: està situat al parc dels tobogans, així que els tindreu entretinguts una estona. Finalment, a la cúspide de la muntanya, passat el Jardí Botànic, La Caseta del Migdia (Mirador del Migdia, s/n) és un amagatall entre pins que cada cap de setmana compta amb brases i música en directe.

UNA CITA EN UN CLAUSTRE. PLANS MONUMENTALS

Ets creient? No ho ets? És igual, en aquests claustres s’obren miracles. D’aquí, o surts amb la certesa que has trobat la teva mitja taronja, o t’entusiasmes amb la idea de quedar-te per vestir sant. A Barcelona hi ha molts claustres oberts a la ciutadania que serveixen com a escenari perfecte per a cites més cursis que les pel·lis de Kate Hudson.

El claustre que més desvirtualitzacions de Tinder ha vist és el del monestir de Pedralbes (baixada del Monestir, 9). Ara, a més, estan amb l’hora màgica de Pedralbes, la tradicional obertura de portes estiuenca amb què el monestir posa el seu claustre gòtic –considerat un dels més grans del món– a disposició de la ciutadania, perquè el disfruti sota l’encant dels últims llums del dia. Cada dimarts i divendres, entre les 18.00 i les 21.00 hores, entrada gratuïta (i sense reserva prèvia). Prepara la càmera, que d’aquí traieu les primeres fotos d’un llarg romànic.

Altres claustres més cèntrics i igual de recomanables per a cites són el del convent de Sant Agustí (Comerç, 36), espai reconvertit en centre cívic, amb sales d’exposicions i bar; o el Jardí de l’Ateneu (Canuda, 6), el restaurant de l’Ateneu Barcelonès, que ocupa el claustre de l’edifici, un raconet ple de plantes i serenitat perfecte per a una cita tranquil·leta.

SURT DE BARCELONA. MINIESCAPADA ROMÀNTICA

Vols sorprendre la teva cita? Fes una petita escapada romàntica fugint de Barcelona durant unes hores. No cal anar gaire lluny: agafant el metro, la L2, arribes al parc que Instagram ha batejat com a millor lloc per tenir cites: el parc de Can Solei i Ca l’Arnús (avinguda de Navarra, 205, Badalona).

Aquest enclavament a Badalona és un gran pulmó verd de més de 10 hectàrees. Consisteix en un conjunt de parcs construït al segle XIX, d’estil romàntic, amb vegetació, llac i estàtues; no deixa ni un pam sense una potencial story. Aquí és fàcil trobar petits racons plens de vegetació, ombres i bancs amagats entre els arbres. Un oasi romàntic en plena àrea metropolitana.