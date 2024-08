Empúries es renova i estrena una exposició permanent

El museu del jaciment d’Empúries acaba d’estrenar l’exposició Empúries. Port de cultures, una mostra comissariada per Marta Santos que mostra la renovació i modernització de l’edifici portada a terme per l’equip de Dani Freixes. L’exposició permanent de l’espai ara compta amb atractives produccions multimèdia, entre les quals una en 3D per descobrir l’evolució del territori on es va aixecar una de les primeres colònies gregues a la península Ibèrica.

El museu reobre després de tres anys i mig de reformes. Els últims mesos fins i tot l’exposició temporal va haver de tancar per poder acabar aquesta important tasca de renovació. Ara els 500 metres quadrats de la sala ofereixen una visió més atractiva i accessible de les més de 600 peces que expliquen diferents aspectes de l’evolució d’Empúries, des del Neolític fins al segle VI, amb la desaparició del bisbat les restes arqueològiques del qual van ser trobades el 2021 a Santa Margarida.

"Aquest edifici tenia problemes d’accessibilitat i climatització que hem resolt. A més, existia la voluntat de traduir els resultats d’una investigació dels últims anys que ens ha donat moltes visions, informacions i objectes que desconeixíem", assenyala Jusèp Boya, director del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Tot això aporta una nova visió als objectes que s’exposen a Empúries.

Aquest projecte tanca una etapa però n’obre una altra, indica Boya, perquè el museu encara necessita molts serveis i instal·lacions, com un espai per a projeccions immersives i per a l’activitat educativa. "Empúries ha de continuar sent un port de cultures. Existeix un projecte per fer aquí a l’estiu exposicions sobre cultures antigues", avança.

El 2014 van començar les reformes en el conjunt arqueològic. I en els últims anys, les excavacions s’han concentrat a l’antic port grec del segle VI aC, data en què es va fundar la colònia grega. "Al sector de Santa Margarida s’ha trobat el complex episcopal i tot això canvia la visió d’Empúries", ressalta.

A l’entrar, el públic és rebut per una escultura d’Asclepi, el Déu protector de la colònia. L’exposició ofereix un recorregut cronològic i entre les novetats destaquen diversos objectes fenicis i grecs com una placa d’ivori amb dues mans estrenyent-se i una inscripció en grec que segella el pacte d’hospitalitat entre un habitant d’Empúries i un membre d’una família patrícia romana.

Les joies

Les joies del museu continuen sent, de l’etapa grega, una placa comercial en plom trobada als anys 80 on apareix la primera referència a Empúries, que ve de la paraula emporion i que significa mercat. És de fa 2.500 anys i hi apareix per primera vegada "una menció als ciutadans d’Empúries". De l’etapa romana destaca un magnífic mosaic del segle I aC amb el sacrifici d’Ifigènia.

"Empúries no ha acabat de revelar els seus secrets. Queden moltes històries per descobrir i per explicar" assenyala Boya. La posada a punt de l’edifici i l’exposició han costat 800.000 euros, la meitat aportats per la Fundació La Caixa a través del programa Patrimoni en Acció.

