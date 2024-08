Mostra immersiva sobre Gaudí a la Casa Batlló

Alguna vegada s’ha preguntat què hi havia en la ment d’un geni com Antoni Gaudí? Ara una exposició permet poder-se colar en la del fantàstic arquitecte català, autor de la Pedrera, el Park Güell o la Sagrada Família, alguns dels monuments més importants de Barcelona (i del món). En ple passeig de Gràcia es troba una altra de les herències de l’arquitecte, la Casa Batlló, que ara presenta Gaudí Dreams, instal·lació audiovisual i immersiva que projectarà un viatge 360 per la ment d’un dels genis més destacats de la història.

Es tracta d’una obra de l’artista digital Refik Anadol –la quarta que ha creat per a l’emblemàtic edifici– inclosa dins de la iniciativa The heritage of tomorrow, on la Casa Batlló convida artistes digitals de renom a intervenir en aquest patrimoni mundial.

El projecte planteja un viatge pels somnis de Gaudí, per l’imaginari col·lectiu del visionari arquitecte, plasmant una exhibició en la qual totes les seves obres connecten entre si. "Les obres de Gaudí estan interrelacionades. Hi ha una història entre si. Gaudí les va pensar de manera no lineal, connectant-les, i Gaudí Dreams és un homenatge a aquest llegat", declara Anadol. Aquest és un nou projecte que creix en l’espai immersiu 360 situat al soterrani de la Casa Batlló, el Gaudí Cube, creat gràcies a un cub led de sis cares que es converteix en una tela en blanc per a qualsevol artista digital.

Un bilió d’imatges

Una possibilitat d’imaginar el que alguna vegada va somiar Gaudí gràcies a la recopilació de dades i més d’un bilió d’imatges processades per diferents algoritmes d’intel·ligència artificial (IA). Escanejos de la Casa Batlló, arxius del monument, articles acadèmics i referències del món natural són alguns dels centenars d’elements analitzats per crear aquesta instal·lació.

La primera obra creada per Refik Anadol per a aquest monument va rebre la visita de dos milions de persones. "Em commou molt llegir centenars de comentaris que diuen que a Gaudí li encantaria veure l’obra. Una aportació del públic que ens fa molt feliços, ja que dona a entendre que el respectem. No passem per sobre d’ell. Estem cocreant amb Gaudí. Amb el seu esperit, les seves idees i el seu geni", explica l’artista.

L’accés a Gaudí Dreams està inclòs dins de l’entrada general per visitar la Casa Batlló, un dels somnis en vida que ens va deixar el geni Antoni Gaudí.

Subscriu-te per seguir llegint