Paddle surf gratis a la Costa Brava: només fins al 6 d'agost

Amb l'arribada del mes d'agost, molts comencen les seves anhelades vacances, el moment perfecte per a desconnectar de la rutina i provar noves activitats. A Catalunya, el Mediterrani permet una gran oferta de plans refrescants a l'aire lliure, com un simple bany a la platja, un passeig amb vaixell o esports aquàtics, com el paddle surf. Si mai has practicat aquesta disciplina, aquest estiu pots fer-ho de manera gratuïta en la Costa Brava.

Es tracta d'una iniciativa de la marca de cerveses San Miguel, al costat de l'equip Nova York Yacht Club American Magic de la Copa Amèrica de Vela, torneig que es disputarà a Barcelona a partir del 22 d'agost. L'activitat es denomina 'speed boat' i consisteix a descobrir algunes de les cales més especials de la Costa Brava catalana a través d'una taula de paddle surf de forma totalment gratuïta.

Horaris i funcionament

L'activitat està disponible des d'avui, divendres 2 d'agost, fins el pròxim dia 6. Durant els cinc dies, l'empresa de cerveses recull als participants a les 12 h del migdia en el port de la localitat de L'Estartit per a recórrer una sèrie de cales pròximes. Entre les més emblemàtiques trobem la Cala Sa Estudiantina, la Cala Aigua Xelida, la platja de Aiguablava i la Cala Estret.

El vaixell es manté durant tot el dia en alta mar fins a les 19 h, quan torna al port de L'Estartit perquè els assistents puguin desembarcar. A més, la ruta és diferent cada dia, per la qual cosa es pot repetir. Així i tot, el funcionament és similar cada jornada. El vaixell es deté en les cales i és llavors quan els participants que així ho desitgin poden conèixer la zona més a fons a bord d'una taula de paddle surf.

Les activitats són totalment gratuïtes, segons ha assegurat la marca, i els assistents que s'apuntin entraran en el sorteig de diverses taules de paddle surf que es realitzarà al final de la iniciativa.