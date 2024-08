Llogar la piscina per hores: un negoci entre particulars que creix a Catalunya

El lloguer de piscines particulars per hores creix a Catalunya. Així ho mostren les dades de l'empresa Cocopool, que posa en contacte propietaris d'una piscina privada amb usuaris que volen fer-ne ús unes hores. A la Catalunya central, per exemple, n'hi ha de disponibles a Rajadell, Collbató, Olesa i Masquefa, entre altres municipis.

Segons informació de la plataforma, aquest 2024 ja han fet 703 reserves fins al 30 de juliol, gairebé el triple que les 250 fetes el 2023 en el mateix període. "Hi ha dies que no donem l'abast", assenyala a l'ACN Gerard Xalabardé Bonet, CEO i cofundador de Cocopool, que apunta que les expectatives són "realment bones". La reserva mitjana és un grup de 12 persones que paguen aproximadament entre 20 i 30 euros per persona i dia i la majoria de reserves es fan amb el pretext de celebrar un aniversari.

En el moment de la seva fundació el 2022, la companyia comptava amb prop de 50 propietaris o amfitrions, l'any 2023 ja duplicava la xifra i actualment disposa de 350 piscines particulars a tot l'Estat. "El creixement del mercat i de la nostra empresa ha sigut exponencial", destaca Xalabardé. "Cada dia rebem sol·licituds de més amfitrions que volen informació", indica.

La província de Barcelona concentra el gruix

D'acord amb les dades de Cocopool, el 2024 han fet 703 reserves fins a 30 de juliol a Catalunya. La gran majoria, 605, s'han fet a la província de Barcelona, 52 a Tarragona i 46 a Girona. L'any 2023 es van fer un total de 380 reserves, de les quals 250 fins a 30 de juliol (217 a Barcelona, 18 a Tarragona i 15 a Girona). Així, de moment les reserves fetes enguany, 703, gairebé dupliquen les 380 que es van fer al llarg de tot l'estiu passat.

Una piscina per llogar inclosa en el servei Cocopool a Mataró / acn/Albert Segura

A la web de Cocopool es veu com la província de Barcelona és la que concentra el gruix de l'oferta, amb un centenar d'anuncis de piscines privades. Són cases ubicades en municipis com Sant Cugat del Vallès, Torrelles de Llobregat, Pallejà o Vallromanes, entre altres. A la província de Tarragona les piscines ofertes són 22 i a la de Girona 26.

En els anuncis, els amfitrions detallen el que poden oferir. Per exemple, un dels anuncis informe d'una 'Piscina sense veïns a 20 minuts de Barcelona' a partir de 40 euros l'hora. Està ubicada a Sant Quirze del Vallès i detalla que compta amb una terrassa equipada, piscina i àrea de barbacoa. Per l'ús de la barbacoa o tenis taula hi ha un preu afegit de 25 euros extres.

D'acord amb les dades, el 80% de les reserves es fan amb el pretext de celebrar un aniversari, un 10% per fer 'baby shower', un 6% per fer 'team building' i un 5% altres motius, com pot ser simplement passar una estona a la piscina amb un grup reduït. La reserva mitjana és un grup de 12 persones que lloguer la piscina durant unes 6 hores i que paguen, en total, uns 380 euros.

L'amfitrió, amb experiència en plataformes com Airbnb

La plataforma connecta propietaris que tenen una piscina privada i volen rendibilitzar-la quan no l'utilitzen amb persones que volen disposar d'un espai així durant una estona.

El perfil de l'amfitrió, explica Xalabardé, és el d'una persona d'entre 35 i 65 anys que té un habitatge als afores de la ciutat amb piscina i sol ser algú que ja té experiència prèvia utilitzant aplicacions "d'economia col·laborativa" com Airbnb, Wallapop o Blablacar. "És una persona que simplement busca treure un rendiment de l'espai que no està utilitzant", resumeix. L'empresa apunta que els ingressos dels amfitrions se situen per sobre dels 4.000 euros i que alguns arriben a més de 10.000 euros.

L'Edgar Granados és cofundador de Cocopool i també un dels amfitrions que lloga la seva piscina. En el seu cas, explica, per exemple aprofita els dies que teletreballa per llogar l'espai, ja que no l'està utilitzant i ell és a dins de casa. Aquest 2024 ja l'ha reservat dotze vegades i, de mitjana, ho ha fet a grups d'entre 15 i 20 persones. Quant a la convivència amb les cases veïnes, Granados expliquen que adopten mesures com regular el volum dels altaveus i posar certes normes perquè no es generin molèsties als veïns.

"Podem optar per tres, quatre horetes de refrescar-nos"

El perfil de l'usuari ha variat des dels inicis de la plataforma. Inicialment, diu, es trobaven que eren grups més aviat reduïts, com famílies i amics, que venen a fer una celebració i paguen entre 20 i 30 euros per persona i dia. L'Oriol Solanes fa sis mesos que va implicar-se a Cocopool com a llogater. "Tenia ganes de compartir moments amb els meus amics en una piscina, ja que en el meu entorn no disposem de piscines, perquè vivim al centre de Mataró", explica a l'ACN. Per això, de vegades opten per aquest tipus de lloguer i s'ajunten per alguna celebració o, simplement, per compartir una estona plegats.

En aquesta ocasió, relata, han aprofitat un divendres que surten una mica més d'hora de la feina per refrescar-se en dies de tanta calor. Així, fa valdre el fet de poder relaxar-se una estona amb els amics i banyar-se a la piscina en un espai privat, alhora que disposen d'aquest per també poder jugar o fer una barbacoa.