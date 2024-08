La primera atracció de realitat mixta arriba a Port Aventura

Port Aventura World estrenarà, el pròxim 19 d’agost, la primera atracció de realitat mixta (MR) ubicada en un parc temàtic. Es diu Hysteria in Boothill i estarà situada a l’àrea de Far West. L’experiència es desenvoluparà en un espai de més de 200 metres quadrats, tematitzat, amb diverses estances ambientades en una casa de l’antic oest i disponible per a grups de fins a sis persones per tanda, en castellà, català, francès i anglès.

Guiats per una mèdium, els visitants participaran en una sessió d’espiritisme per trobar els cossos de la família McGregor, desapareguts una dècada enrere a Penitence: equipats amb ulleres Meta Quest 3, podran veure i interactuar amb entorns i éssers sobrenaturals, mentre s’enfronten a forces malignes i desentranyen un fosc ritual en una casa abandonada, va explicar aquest dilluns PortAventura en un comunicat.

La tecnologia de realitat mixta permet combinar elements reals i virtuals en temps real, per la qual cosa els usuaris podran veure el seu entorn real complementat amb efectes i personatges virtuals.

Experiència immersiva

El director digital de Port Aventura World, Andreu Tobella, va dir: "Amb Hysteria in Boothill, el resort fa un pas més en la integració de tecnologies avançades, ja que es tracta d’una experiència immersiva que utilitza tecnologia capdavantera, amb l’objectiu de viure una experiència surrealista plena de fenòmens paranormals".

Per a Edgar Martin-Blas Méndez, CEO de Spatial Voyagers, companyia que ha participat en l’atracció, "el repte ha sigut molt gran, ja que l’escala real-virtual a la qual es projecta aquesta experiència no s’havia fet abans: d’una banda, la part tècnica per fer sentir a l’usuari que els elements virtuals són gairebé físics, i de l’altra, la part narrativa, perquè tot tingui sentit i sensació de sorpresa contínua".