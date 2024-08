Els 3 racons més 'instagrameables' de Lleida

Hi ha llocs que fan goig de veure a les publicacions a Instagram i Lleida no és cap excepció. La capital del Segrià té un racó que ja forma part de la història del cinema, però molts altres són el teló de fons de molts 'posts' i 'stories' a la xarxa social de Facebook. Encara que sigui la capital de província de Catalunya que passa més inadvertida, Lleida té llocs idíl·lics i plens de màgia per a fer o prendre's fotografies de somni. Si no els coneixes, et diem quins són i on estan.

La Seu Vella és una parada obligatòria per als visitants, però els lleidatans també la coneixen bé: el seu campanar mesura 60 metres d'altura i a l'hora de vesprejar dibuixa una silueta digna de ser immortalitzada. Potser per això allí es realitzen una infinitat de 'books' de bodes. No obstant això, l'exterior de la catedral no és el racó més 'instagrameable' de Lleida.

Vistes panoràmiques a la Terra Ferma

El claustre que hi ha dins és una bona opció i, sobretot, el seu mirador amb vista a la ciutat i una panoràmica de la Terra Ferma. Daten del segle XIV, són d'estil gòtic i són espectaculars. Només hi ha un punt en contra: per a entrar cal passar per caixa. L'entrada costa 7 euros i està subjecta a uns horaris. Però... no t'agobis, perquè Lleida té més llocs ideals i gratuïts per a treure les millors fotos.

Claustre de la Seu Vella de Lleida

Els més joves no pugen al Turó de la Seu Vella, sinó que es queden al parc de la canalització del Segre. El riu es va integrar a la ciutat: la seva riba enjardinada i amb unes vistes meravelloses a la ciutat és lloc de reunió i de fotos per a molts.

Els racons bucòlics del Parc dels Camps Elisis

Una altra localització molt 'instagrameable' està a pocs minuts a peu. Es tracta del Parc dels Camps Elisis. Allà no sols se celebra cada any l'Aplec del Caragol, sinó que és el parc més gran de la ciutat i té de tot. És a dir, té molts racons per a fer la foto perfecta.

D'estil francès i inagurats el 1864, els Camps Elisis tenen una àmplia zona enjardinada i alguna cosa que triomfa en les xarxes socials: un quiosc i una bucòlica font amb nenúfars, així com una altra molt popular, la Font de la Sirena. Els jardins estan protegits per una gran varietat d'arbres, entre els quals no falten els ametllers i els castanyers. Així que si vas a la primavera, encara serà més bonic perquè estaran en flor.