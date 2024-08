Les estrenes de la setmana:1 pel·lícula i més de 10 sèries per no aixecar-se del sofà

Entre viatges i excursions, aquest estiu sempre queda un moment per a relaxar-se i asseure's al sofà per a gaudir d'una bona pel·lícula o sèrie. Així que et proposem les millors estrenes de la setmana a les plataformes digitals.

Movistar Plus+ incorpora ‘My mad fat diary’

El 23 d’agost arriba a Movistar Plus+ ‘My mad fat diary’, una producció que es va convertir en una sèrie de culte al Regne Unit quan es va estrenar el 2013. La Rae (Sharon Rooney) és una jove de 16 anys que pesa 104 quilos i que després de passar-se quatre mesos a l’hospital psiquiàtric, treballa per refer la seva vida i recuperar l’amistat amb la seva millor amiga de la infància, la Chloe (Jodie Comer).

'Ciudad de Dios: La lucha sigue’ recupera l’univers del film original

El 26 d’agost s’estrena a Max 'Ciudad de Dios: La lucha sigue’, que recupera l’univers del film original ‘Ciudad de dios’, del 2002, per retrobar-se amb personatges coneguts i d’altres de nous. La trama és una seqüela adaptada de l’obra literària de Paulo Lins i passa vint anys després dels fets de la pel·lícula. La sèrie aborda nous conflictes que apareixen just després de la sortida de la presó d’un jove narcotraficant.

A la mateixa plataforma arriba el 21 d’agost la temporada 26 de ‘Buscadores de fantasmas’ i l’endemà una nova sèrie que porta per títol ‘Reforma en la granja: destino vacaciones’ amb Jonathan Knight. El 23 es podrà veure la segona temporada de ‘El deshielo’ i també ‘Los casos de Rod Demery’

La segona temporada de ‘Asesinatos en Wonderland’ estarà disponible el 24 i el 25 arribarà la nova sèrie ‘Policía asesinos’ i tornarà una nova entrega de ‘Los Hoffman: oro en las venas’. Els documentals ‘Andrew Tate: ¿Icono o criminal’, ‘El asesino de Grindr’ i ‘Asesinatos y mentiras de Levi Bellfield’ s’incorporen a partir del 26 d’agost.

Prime Video escalfa motors per la tornada de ‘Els anells de poder'

A pocs dies de l’estrena de la segona temporada de l’esperada sèrie ‘Els anells de poder’, Prime Video llançarà el proper 23 d’agost la seva banda sonora. Aquesta ha estat creada per Bear McCreary i inclou dues noves cançons en les que participen dos reconeguts cantants i músics: Rufus Wainwright i Jens Kidman.

‘Pachinko’ torna a Apple TV+

Basada en el best-seller homònim del New York Times, ‘Pachinko’ és un aclamat i premiat drama èpic explicat en tres idiomes - coreà, japonès i anglès - que narra una història d’amor i supervivència que engloba un total de quatre generacions. La segona temporada, protagonitzada per Lee Minho, Minha Kim, Anna Sawai o Juh-Jung Youn, entre d’altres, s’estrena aquest 23 d’agost.

El 25 d’agost la plataforma estrena ‘Familia de medianoche’, un nou drama mèdic amb una desena de capítols.

‘Breathtaking’ arriba a Filmin

El 27 d’agost arriba a Filmin ‘Breathtaking’, una sèrie basada en el llibre homònim de la Rachel Clarke, que fa un retrat del caos, l’escassetat i els errors sistèmics que es van viure al sistema de salut britànic durant els primers mesos de la pandèmia, com per exemple la manca d’equips de protecció, així com la cursa per assegurar subministraments essencials.

Uns dies abans, el 23 d’agost, també es podrà veure ‘Swan Song’, una sèrie documental sobre l’exigent treball del Ballet Nacional de Canadà.

Quarta temporada de l’esperada ‘Solo asesinatos en el edificio’

La comèdia ‘Solo asesinatos en el edificio’ torna el 27 d’agost a Disney+. L’icònic trio de podcasters Charles, Oliver i Mabel – interpretats per Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez – s’haurà d’enfrontar als impactants successos de l’entrega anterior. La investigació els portarà a Los Angeles, on un estudi de Hollywood s’interessa en fer una pel·lícula del seu podcast. Meryl Streep i Eva Longoria formen part del repartiment d’aquesta nova temporada.

D’altra banda, aquest dimecres s’estrena la temporada número set de ‘9-1-1', una sèrie que explora les experiències d’alta pressió dels professionals d’emergències.

'Las chicas de Niza’ aterra a Netflix

La pel·lícula ‘Las chicas de Niza’ s’estrena aquest dimecres a Netflix protagonitzada per Alice Taglioni, Stéfi Celma i Baptiste Lecaplain. Una policia inconformista i una detectiu meticulosa uneixen forces amb un antic i encantador hacker per resoldre la desaparició d’un oficial i salvar Niça d’una catastrofe.

El 22 d’agost arriba la icònica pel·lícula ‘Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos: La película’ i el 23 d’agost ho fan ‘Tòkunbọ̀’ i també ‘Inexpertos’.Pel que fa a les sèries, la plataforma estrena aquest dimecres ‘Accidente’ i demà ‘De vuelta a los 15’. El 22 d’agost arriben ‘La jefatura de Gia-Gun' i ‘Un hijo tuyo’; i finalment el 23 d’agost s’estrena el thriller ‘Nadie en el bosque’.