Plans per fugir de la calor a Barcelona: des de refugis climàtics fins a locals amb aire condicionat

La calor és un malson que s'està fent igual d'insuportable que les onades de la covid: ara també et veus forçat a estar tancat a casa. Això sí, no pel virus, sinó perquè no pots separar-te del ventilador. Vols veure als teus amics sense suar? Organitza plans en refugis climàtics. Llocs amb ombres, ventilació i aire condicionat que serviran de treva contra la calor.

A Barcelona, la llista és molt llarga –l'ajuntament compta fins a 368 en tots els districtes–, i n'hi ha de tots tipus, des de casals i biblioteques fins a monuments i edificis icònics. És una oportunitat 2 en 1: fuig de la calor i, ja que estàs, visita racons emblemàtics de la ciutat. Aquests són els més recomanables.

A Ciutat Vella pots aprofitar per visitar el Museu Frederic Marès (plaça de Sant Iu, 5), i passejar pel seu pati amb vegetació i ombres, o el MUHBA de la plaça del Rei, on està el saló del Tinell (plaça del Rei, 9), un dels tres edificis que componen el Palau Reial Major, i que si no l'has visitat ja estàs trigant: els seus espectaculars arcs, les seves voltes, pilars i capitells el converteixen en una joia medieval imprescindible.

A l'Eixample, més enllà de les piscines –com la Sant Jordi (París, 86-114), la del CEM Aiguajoc (Comte Borrell, 21-33) o la del CEM Sagrada Família (Cartagena, 231-239)–, un dels refugis climàtics registrats és la Basílica de la Puríssima Concepció (Roger de Llúria, 70), una església que no apareix en les guies de viatge, però que val la pena visitar. Aquest edifici, d'estil neogòtic, està catalogada com ben cultural d'interès local.

Un altre monument que fa de refugi climàtic a la ciutat és el Monestir de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9). A més, fins al 13 de setembre hi ha 'L'hora màgica de Pedralbes', la seva tradicional obertura de portes gratuïta al vespre per a veure el claustre gòtic amb les últimes llums del dia.

Última bateria de recomanacions. El castell de Torre Baró (carretera Roquetes, 309-311), que compta amb un mirador panoràmic increïble. També l'espectacular i guardonada biblioteca Gabriel García Márquez (plaça de Carmen Balcells Segalà, 1), que reobre el 19 d'agost. I les esglésies de Sant Vicent de Sarrià (Rector Voltà, 5) i de Santa Agnès (Sant Elies, 23), no gaire conegudes però que mereixen una visita (i no sols perquè s'hi està fresc).