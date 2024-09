'Sorprenent': el parc infantil de Girona amb rocòdrom i tirolina on els teus fills al·lucinaran

La convivència amb els infants no sempre és senzilla. Sobretot, aquests últims dies de l'estiu, quan els adults ja treballen i els més petits comencen a estar cansats de repetir les mateixes activitats. Per això, als adults els toca tencar-se el cap per trobar noves alternatives per fer-los contents i feliços.

A Girona ciutat hi ha un parc ideal per a famílies on els més petits s'ho passaran d'allò més bé i els pares i mares també podran gaudir una bona estona.

"Fantàstic per anar-hi amb nens"

"Fantàstic per anar amb nens": així defineixen les ressenyes el Parc del Domeny, ubicat a uns tres quilòmetres del centre de la ciutat i proper al riu Ter. Aquest emplaçament únic el converteix no només en un lloc ideal per als infants, sinó també en un lloc perfecte perquè els adults practiquin algun esport, com ara el 'running' o el ciclisme. Disposa d'una zona boscosa on fins i tot es poden fer passejades amb encant.

Alguns dels turistes que l'han visitat el defineixen com a "sorprenent" i "molt adequat per a famílies". Els més petits al·lucinaran amb la zona que es va inaugurar l'any 2012. Hi ha un parc amb tirolina i els jocs infantils estan repartits per tot arreu, complementant equipaments municipals com un 'skatepark', un circuit de rocòdrom, una pista de bàsquet i elements de gimnàstica, per la qual cosa fins i tot els més grans podran gaudir d'aquestes instal·lacions. Les ressenyes dels qui l'han visitat són especialment positives.

Aparcament i zona de pícnic

Un altre punt molt positiu per als qui volen passar el dia al Parc del Domeny és que té zones de pícnic, així que s'hi pot anar amb tota la família a passar un bon dia envoltats de natura, bon ambient i amb els nens plenament feliços.

Sens dubte, un lloc més a Girona on anar i que és de fàcil accés: a poc més d'un quilòmetre hi ha un aparcament gratuït i disposa d'una zona on es poden aparcar caravanes.