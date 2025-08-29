Tornar a la rutina
Plans per esquivar el trastorn postvacances
Dir "alarmes, despertar-se aviat i embussos" fa més por que repetir "Verònica" tres vegades davant el mirall. Però és el que toca: s’ha acabat l’agost. Apunta aquestes idees perquè el setembre no se’t faci costerut
Cada vegada està més de moda l’spa per al cap, una tendència exportada del Japó
Abel Cobos
Estàs ben avisat: no miris el calendari si no vols que se t’escapi un crit de terror. Sí, s’acaba l’agost i el setembre t’aguaita com Jack Nicholson a través de la porta a El resplandor. Tornen la rutina, les alarmes, els despertars d’hora, els tàpers i els embussos. Necessites algun tipus de motivació per no acabar la setmana trucant al telèfon de l’esperança? Apunta: plans per esquivar el trastorn postvacances.
Spa per al cap
Alleuja tensions
Migranyes, tensió, mal de cap, nervis... Sí, tots els símptomes vinculats a la tornada a la rutina o a haver de llegir sobre la paternitat de Bertín Osborne. No és estrany que cada vegada estigui més de moda l’spa per al cap (també conegut amb els termes anglesos head spa i hair spa), una tendència del benestar exportada del Japó. En línies generals, es tracta d’un tipus de spa que es concentra en una de les zones que més estrès acumula: el cap. Alliberant-lo de tensions a través de massatges, cremes, olis i teràpies amb aigua, el cos s’alleugereix i la ment respira una mica més.
Davant l’auge dels massatges capil·lars, cada vegada és més fàcil trobar-los en espais que van més enllà del típic balneari, com salons de cura personal i perruqueries. Un exemple és Le Manicure, que, després d’una dècada d’experiència en manicura i pedicura, aquest juliol ha obert una nova sucursal a Còrsega, 249, amb l’spa per al cap com un dels seus principals reclams. El que diferencia aquest massatge d’un spa tradicional és que utilitza tecnologia exportada del Japó: des d’una cadira reclinable que s’adapta a les diferents etapes del massatge fins a una cascada d’aigua per al cap.
Un altre local que ofereix aquests massatges (els han batejat com a hair spa) és la perruqueria Mi Momento (Verdi, 49), un imant de virals a les xarxes, on pengen vídeos que superen el milió de visites. Tot i que compten amb tecnologia similar –també tenen una cascada d’aigua importada del Japó–, se centren més en la part de la perruqueria i la salut capil·lar.
Locals antiestrès
Alleuja’t a l’estil cavernícola
¿Amb un massatge no en tens prou i el que necessites per superar el trauma de la rutina és posar-te a pegar i cridar? Rendeix-te als teus instints més prehistòrics disfrutant de locals antiestrès. A Barcelona trobaràs de tot. Des de llocs on cridar fins on pegar cops de puny i destruir televisions a cop de bat.
La primera manera de calmar el teu Hulk: la boxa. És un dels esports més de moda, perfecte per pegar a un sac després d’una reunió que podria haver sigut un e-mail o d’obrir Idealista. Un dels clubs de boxa preferits d’Instagram és Brooklyn Fitboxing, on barregen cops de puny amb càrdio, música i gamificació. Perfecte per a amateurs. El trobaràs en una desena d’ubicacions: Eixample (Muntaner, 118; Ausiàs March, 145; Tamarit, 96), Gràcia (Gran de Gràcia, 13; Escorial, 102), Sant Andreu (Potosí, 2), les Corts (Joan Güell, 220), Poblenou (Diagonal, 97), Sant Martí (Espronceda, 256) i Sants (Numància, 20).
Un altre lloc on alliberar endorfines a base de pals: les sales de la ràbia. Habitacions on pagues per objectes i mobles que et pots carregar a cop de bat. Aquí posaràs en dubte allò que la violència potser no és la resposta. A Barcelona (i voltants) ho tens en diverses sales: Axerum (Vilanoveta, 3, a Vilanova i la Geltrú), The Rage Room (Pau Alsina, 20, a Barcelona) i Mega Game Cornellà (passeig dels Ferrocarrils Catalans, 138, a Cornellà de Llobregat). Si la violència no et fa el pes i vols cridar com Mariah Carey fent refilets, passa’t per l’Espai Coriveu (Montmany, 17). Aquí lloguen sales insonoritzades, perfectes tant per deixar anar la ira a base de crits, com cantar la teva cançó preferida fins que t’hagi passat l’enuig.
Back to Hogwarts Day
Efemèride de Harry Potter
Una altra manera de fer més suportable la rutina és omplint el teu temps lliure. Així que passa’t pel cine, que ve carregat d’esdeveniments. Per exemple, com ja sabran tots els fans de la saga de Harry Potter, l’1 de setembre se celebra mundialment el Back to Hogwarts Day, el dia en què comença el nou curs escolar de màgia i bruixeria. Aquest any coincideix amb el 20è aniversari de la quarta entrega: Harry Potter i el calze de foc. Així que sales com Mooby Aribau (Aribau, 8-10), Cinesa SOM Multiespai (avinguda de Rio de Janeiro, 42) i Yelmo de Westfield La Maquinista (Potosí, 2) ho celebraran amb una reposició d’aquesta pel·lícula.
Si busques un pla per passar-t’ho de primera, passa’t pel temple del friquisme cinèfil: els Cines Filmax Gran Via 4DX (Gran Via 2) organitzaran un esdeveniment a gran escala. Hi haurà photocalls, marxandatge i un trivial màgic de 45 minuts durant el qual el públic, dividit en quatre equips, un per cada casa de Hogwarts, haurà de respondre preguntes. A més, entre tots els assistents se sortejarà una Nimbus 2000, l’escombra que porta Harry Potter.
Papereries virals
Nou curs, nou material
Fes shopping en papereries. La motivació perfecta per iniciar el curs. Sens dubte, la ruta comença a Raima (Comtal, 27), la papereria més gran d’Europa i una estrella a les xarxes socials: el seu amplíssim catàleg de productes, l’art bar i la terrassa clandestina són alguns dels seus grans reclams.
Passa’t també per Muji (L’Illa Diagonal, Diagonal, 577; passeig de Gràcia, 21), una cadena japonesa que cada setembre s’anota desenes de virals. Els seus bolígrafs, llibretes, organitzadors, carpetes, llapis i retoladors capten milions de likes entre fanàtics que presumeixen de les seves compres. Una altra marca japonesa que sí o sí et deu sonar si tens xarxes socials: Hobonichi. Són les agendes més cotitzades del món. Les unitats que venen són limitades, fan sold out el primer dia que surten a la venda i fins i tot tenen llistes d’espera per comprar-les. Les trobaràs a Entropia (Aribau, 127), que l’1 de setembre trauran una nova tanda a la venda. Corre, corre, que volaran.
- La Guàrdia Civil descarta un motiu violent en la mort de la dona de Tarragona que es va precipitar des d'una furgoneta a Osca
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- Una vintena de municipis de l’àrea central paguen un IBI superior a la mitjana catalana
- Festa Major de Manresa 2025: què fer aquest dijous 28 d’agost?