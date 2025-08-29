Activitat familiar
Una ruta per a Vall de Núria en un sol matí
Dijous, el santuari convida a un circuit pel llac per conèixer els orígens i les llegendes d’aquest emblemàtic enclavament muntanyós
DAVID CÉSPEDES
L’estiu comença a arribar a la fi. Aviat tornarem al ritme de la feina, a la rutina diària i a l’activitat escolar. Però encara podem aprofitar el temps si estem disfrutant del període vacacional i d’oci. Des de la Vall de Núria se’ns ofereix la possibilitat de fer una ruta per descobrir l’entorn d’aquest punt de la comarca del Ripollès. Es tracta d’un itinerari pensat i dissenyat per completar en un sol matí i té un caràcter familiar, cosa que fa que sigui una bona proposta d’aventura en família.
Aquesta activitat s’ha programat per al dijous que ve (4 de setembre) sota el títol Descoberta local: els orígens de Núria i consistirà a fer un tomb pel llac per poder conèixer precisament els orígens d’aquest enclavament muntanyós presidit pel santuari de Núria i on el 8 de setembre vinent se celebra també la festa patronal en honor a la Mare de Déu. El punt de trobada serà a les 10.15 hores del matí al Centre d’Informació del Parc, a Núria.
Activitat gratuïta
Es tracta d’una activitat gratuïta, recomanada a partir de 10 anys i amb places limitades. Qui estigui interessat ha de fer la reserva a: edu.pncapcaleres.territori@gen cat.cat. Els seus organitzadors expliquen que Núria és un lloc de llegendes que aplega "històries antigues i tradicions que han construït un lloc emblemàtic". Els participants podran fer un tomb al voltant del llac mentre coneixen aquestes "profundes arrels que es perden en el temps". Al tractar-se d’una ruta a peu per senders de muntanya s’ha de tenir en compte algunes recomanacions com, per exemple, portar roba d’abric, un calçat adequat per caminar, protecció solar i també aigua.
Al llarg d’aquests mesos d’estiu i una vegada es va tancar la temporada d’esquí, Núria ha allotjat diferents activitats d’aventura i oci pensades per a un públic familiar. Una ha sigut la possibilitat de circular en un vehicle elèctric, el Torgo, per explorar diferents punts de la zona. Així mateix, per primera vegada, aquest estiu s’ha obert el telecadira la Pala per acostar els excursionistes als cims. Es tracta d’una ascensió que permet disfrutar d’una gran panoràmica. Altres activitats familiars han sigut els passejos en telefèric, el senderisme, els circuits d’orientació, les sessions de ioga o el descobrir les estrelles.
- La Guàrdia Civil descarta un motiu violent en la mort de la dona de Tarragona que es va precipitar des d'una furgoneta a Osca
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- Una vintena de municipis de l’àrea central paguen un IBI superior a la mitjana catalana
- Festa Major de Manresa 2025: què fer aquest dijous 28 d’agost?