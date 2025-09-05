Cita ciclista
Berga pedala amb esperit 'vintage'
La Portal Attack omplirà aquest dissabte el Berguedà de bicicletes clàssiques, en una jornada que combinarà proves úniques, ambientació retro, música en directe i gastronomia
Bicicletes clàssiques, estètica vintage, esforç, cultura i un toc de bogeria col·lectiva tornaran a recórrer els carrers de Berga (Berguedà) demà. Se celebra una nova edició de la Portal Attack, un esdeveniment que va més enllà d’una simple prova ciclista i que s’ha convertit en tot un fenomen festiu a la comarca. La programació inclou quatre proves esportives per a tots els públics:
Portal Attack Xics (avui, 5 de setembre): una cursa no competitiva per a nens i nenes d’entre 6 i 16 anys, amb circuits adaptats segons l’edat. "És la pedrera de la Retrotrobada i la Portal Attack", destaca Sergi Fernández, de l’organització.
Retrotrobada (demà, 6 de setembre, 09.00 hores): una marxa cicloturista no competitiva amb bicicletes clàssiques, que recorrerà diversos pobles del Berguedà. Aquesta prova compleix 10 anys i "volem celebrar-ho en gran amb uns 250 ciclistes", assenyala Miquel Amado.
Portal Attack (demà, 6 de setembre, 19.00 hores): sens dubte és la prova estrella. Un recorregut curt però exigent (1,5 km amb fort pendent pels carrers del Barri Vell de Berga), que s’ha de completar amb bicicletes anteriors a 1987, sense pedals automàtics ni canvis moderns. Inclou rondes eliminatòries i repesques. Aquest any, les 140 places disponibles per participar en la prova es van esgotar molt ràpidament, "cosa que demostra el creixent interès per una cursa de bicicletes retro que ja és un referent al país", comenta Oriol Rego, un dels impulsors de la cita.
Portal Avalanche: la versió a peu de la pujada al portal de Santa Magdalena, primer amb classificatòries i després amb finals masculines i femenines.
La ciutat es bolcarà amb la Portal Attack gràcies a zones d’animació al llarg del recorregut, amb música en directe, ambientació temàtica, espais culturals, actuacions i una decidida aposta per la gastronomia de proximitat. Hi haurà zones per menjar en diverses places (Viladomat, Pietat, Fonts, Santa Magdalena), amb propostes de food trucks i producte local. Un dels nous espais destacats serà la plaça de la Pietat, que comptarà amb una pantalla gegant per seguir les finals en directe. L’esdeveniment es podrà seguir a través d’una app web interactiva (portal-attack.vercel.app), en què es podrà consultar la llista d’inscrits, els resultats en directe i votar per tornar un corredor eliminat a la final.
L’objectiu és "que tothom se’n senti part, que no sigui només de qui pedali, sinó també de qui ve a disfrutar de l’ambient".
