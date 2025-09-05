Hotels de Barcelona
Plans per a un setembre amb sabor d’estiu
Els hotels barcelonins són els aliats perfectes per suavitzar la tornada a la rutina gràcies a la seva oferta de plans per assaborir sense presses: 'brunchs', tapes creatives o còctels d’autor, acompanyats de bones vistes, #com un últim brindis a l’estiu que s’acomiada
El setembre arriba i, amb ell, l’esperança de tardes encara llargues, passejos sense pressa i aquells últims dies en què es pot assaborir cada moment sense mirar el rellotge. No tot és tornar a la rutina. El setembre pot ser el moment perfecte per disfrutar de la ciutat i reduir la nostàlgia d’un estiu que està a punt d’acomiadar-se. Per això, el Gremi d’Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, vol donar a conèixer els racons i experiències que ofereixen els hotels de la ciutat durant aquest mes. Els espais dels hotels són oasis urbans que permeten desconnectar per un temps de l’atrafegament i de l’estrès. Sigui quin sigui el moment del dia, sempre hi haurà una bona proposta gastronòmica: un brunch per començar amb forces la jornada, un dinar o sopar a base de tapes creatives i originals i un còctel per regalar-se un moment de felicitat. Totes aquestes experiències i moltes més es poden descobrir a la web mesqhotels.cat.
'Brunch' amb toc gurmet
Ous Benedict bagels de salmó o bowls d’açaí són alguns dels infal·libles d’un clàssic 'brunch', aquesta fusió d’esmorzar i dinar que ha conquerit Barcelona. Nascut a l’Anglaterra victoriana com a alternativa als dinars dels diumenges, el brunch s’ha colat a les cartes de terrasses, mercats i també d’hotels barcelonins que eleven l’experiència amb entorns sofisticats, la firma de xefs reconeguts i un toc personal.
El Monument Hotel acull un dels brunchs més exclusiu de la ciutat: sota el nom de Yummy Sundays, el prestigiós xef Martín Berasategui rendeix homenatge a la gastronomia basca pel que desfilen bunyols de bacallà, un dau de tonyina amb escuma de marmitako o una costella de vaca vella. El Majestic Hotel & Spa Barcelona també aposta per un luxós brunch firmat per Nandu Jubany. El menú, fidel a la filosofia farm-to-table (de la granja a la taula), celebra la cuina catalana i inclou l’icònic caneló de Jubany i un bufet de postres exclusives del xef pastisser Marc Pérez.
En el Grand Hyatt Barcelona, el seu espai Philosofia proposa un brunch en clau americana i mediterrània en un ambient inspirat en un book-cafè. L’Hotel Indigo Barcelona Plaza España, per la seva banda, ofereix al seu restaurant Reversible un brunch amb entrants locals com ostres del Delta de l’Ebre i una selecció de plats dolços i salats servits a la taula. Molt a prop, a l’InterContinental Barcelona, el restaurant Arrel celebra el seu Brunch de Diumenge, amb bufet de productes km0, plats calents i un final llaminer amb postres.
El Mandarin Oriental, Barcelona aposta per una elegant proposta al seu restaurant Blanc, amb embotits, formatges, ostres, arrossos i dolços. I una altra proposta la fa Veraz del The Barcelona EDITION, amb un brunch de plats dolços i salats, cafè d’especialitat, i cava i mimoses il·limitades.
Aquesta experiència gastronòmica també es disfruta a les altures: la Terraza de Vivi, al rooftop del Kimpton Vividora Hotel, combina un brunch amb vista al Barri Gòtic i mimoses i Bloody Marys il·limitats.
Tapes amb un toc de creativitat
Si hi ha una cosa que defineix la nostra gastronomia, són les tapes: un petit mos carregat d’història, tradició, gaudi i sabor. Gildes, croquetes o patates braves són protagonistes de taules que conviden a compartir. I si l’experiència es viu en acollidors espais interiors, a l’aire lliure o amb vistes espectaculars, l’experiència arriba a la perfecció. Molts hotels barcelonins ofereixen escenaris ideals per disfrutar d’una bona gastronomia.
A The Vibe Bar, Restaurante & Terrace del Hilton Barcelona, el disseny distingit es combina amb un ambient ideal per disfrutar de tapes refinades i una cuidada selecció de vins. A l’abba Garden Hotel, el 33rd Gastrobar aposta per una cuina mediterrània amb productes de temporada del Parc Agrari del Baix Llobregat, oferint una proposta de platillos autèntics i plens de sabor.
Al cor de la ciutat, La Terrassa de Pelai del hotel Catalonia Ramblas celebra el producte fresc i de proximitat i ofereix tant tapes clàssiques com opcions més creatives. Molt a prop, Alaire Ramblas, al terrat de l’Hotel España, destaca per la seva varietat amb tapes infal·libles com les braves Alaire, les croquetes de cua de toro o les tires de calamar fregides en salsa tàrtara. El restaurant Sintonía, a l’Hotel Gallery, desplega la seva cuina de tradició en una acollidora terrassa interior. El seu gran homenatge és el clàssic steak tartar de la casa, acompanyat de tapes tradicionals i una cuidada carta amb més de 50 vins.
El CentOnze, a Le Méridien Barcelona, sedueix amb la seva cuina de proximitat i tapes que ja són referents, com el pop a la brasa. Per la seva banda, Le Bouchon, el gastrobar del Mercer Hotel Barcelona, ofereix tapes fredes i calentes, tradicionals i contemporànies, elaborades pel xef Xavier Lahuerta, en un entorn únic. Al Sofitel Barcelona Skipper, l’experiència es viu en dos escenaris: el restaurant Tendiez i ElCielo Rooftop. Tots dos espais proposen una selecció de tapes inspirades en la tradició local, reinterpretades amb una mirada contemporània i un subtil accent francès.
Còctels d’altura amb segell propi
A Barcelona els plans semblen infinits, però pocs superen acabar el dia amb cocteles ben servits. Molts hotels ofereixen vistes inoblidables de la ciutat per disfrutar d’un mojito sense presses, d’altres destaquen pel seu ambient i disseny.
La Terraza del Claris, al Claris Hotel & Spa GL, va ser pionera a l’obrir-se al públic i continua sent un bon punt de trobada. A la seva carta ofereix una gran varietat de còctels, com el Fresh Sling o el Passion Terraza. A Simultáneo, en el Catalonia Barcelona Plaza, la cocteleria comparteix protagonisme amb la gastronomia non-stop: juntament amb clàssics com el mojito o el tinto de verano brillen creacions pròpies com el Sol de la Plaça o l’elegant White Catalonia. I al Hilton Diagonal Mar Barcelona, Purobeach Barcelona s’erigeix en oasi urbà amb icones com el Daiquiri Rosé o la Piña Colada, a més de còctels sostenibles com el Sunset Berry Spritz.
Un altre oasi és la Terraza del Pulitzer Barcelona, un jardí urbà a les altures. A la seva carta hi conviuen clàssics reinventats i còctels d’autor elaborats amb destil·lats prèmium i fruites tropicals, cítrics i espècies inspirades en sabors de tot el món, com el Mescal Mango Sour o el Pulitzer Fizz. De dia o de nit, el Negresco Rooftop, a l’hotel Negresco Princess, s’obre com un balcó a la ciutat. Aquest estiu ha estrenat una nova carta de còctels en col·laboració amb la bartender Yanaida Prado, amb 14 propostes que reinventen clàssics amb un toc refrescant, a més d’una selecció de begudes sense alcohol.
En el Rooftop Informal,, la icònica terrassa amb vista al mar i al Port Vell del Serras Barcelona, es troba un espai elegant on relaxar-se i assaborir còctels exclusius des de les altures. També al Port Vell, la terrassa Black Marina del Eurostars Grand Marina Hotel GL convida a deixar-se portar entre negronis, mojitos i combinats sense alcohol. I en ple centre, el Furtivo Rooftop del ME Barcelona guarda un secret saludable: còctels 0,0 elaborats amb SESEN, que incorporen col·lagen per brindar benestar sense renunciar al plaer.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
- La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Un home fuig després d’agredir la seva dona i cau des d’un tercer pis a Manresa