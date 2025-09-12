Cultura popular
Cardona, segles de tradició amb vaquetes
El municipi del Bages transforma la seva plaça principal en una plaça de toros per al Corre de Bou, un dels atractius de la festa major
Jordi Escudé Vila
Fidel a una tradició que té origen en l’edat mitjana però que ha estat adaptada a la modernitat i a les actuals lleis de protecció animal, Cardona (Bages) viurà aquests dies una de les seves celebracions més esperades: el Corre de Bou, tota una atracció per a veïns i visitants en plena festa major (comença avui i acaba dimarts).
L’activitat fa que avui dia Cardona sigui l’única seu de la comarca i rodalies per als amants de la tauromàquia o els que volen descarregar adrenalina esquivant els embats de les vaquetes quan surten a la plaça. Una plaça, la que hi ha davant de l’Ajuntament, adaptada per a l’ocasió, amb arena a terra i unes grades en semicercle. Antigament la festa acabava amb el sacrifici de l’animal, una pràctica actualment prohibida i que les generacions més joves ni tan sols recorden. L’organització insisteix que, abans que res, el Corre de Bou procura pel benestar animal, així que limita a pocs minuts la presència de la vaqueta a la plaça perquè simplement corri i carregui contra els que volen cridar la seva atenció.
Parets laterals
La seva velocitat i les cordes que hi ha a les parets laterals de la grada són l’única defensa que tenen les penyes i els participants que assisteixen a títol individual (identificats amb un mocador) per escapar-se dels embats de l’animal, al qual, en cap cas, es pot fer mal. Un altre atractiu de la festa és l’anomenada cargolera, un element peculiar del Corre de Bou. És un cistell de vímet prou gran perquè càpiga una persona dins, a la qual es deixa a la seva sort enmig de la plaça, on, amb tota seguretat, serà carn de canó per a la vaqueta.
L’espectacle del Corre de Bou, en les tres sessions que se celebren a la tarda (dissabte, diumenge i dilluns), està amenitzat per la Banda de Música de Cardona, i també inclou exhibicions de toreig, sense fer mal a l’animal. Fora de la plaça hi ha dues corrides: dissabte i dilluns a les vuit del matí. Però la festa major és més que el Corre de Bou, ja que també destaca per la música, la tradició al voltant de la patrona (la verge del Patrocini) i els elements de cultura popular, com ara els gegants, el ball de bastons i el ball de l’Àliga.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura
- La Marxa de Torxes de Manresa torna a ser unitària i parla en quatre llengües