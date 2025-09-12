‘Must’ de la nit
Sortir per Barcelona: Temples dedicats a les dives del pop
Aquests quatre punts de pelegrinatge pop plens d’explosió són de visita obligada. Locals que homenatgen icones de la música i el cine, com Britney Spears, Raffaella Carrà i Cassandra Peterson
Abel Cobos
Per veure la Gioconda no fa falta anar al Louvre. Sabies que a Barcelona s’amaga una còpia del quadre? Això sí, actualitzada. En comptes de la tradicional cara del mig somriure, hi ha posada la de Britney Spears. Per trobar-te-la hauràs de passar per Mona Lisa BCN (Consell de Cent, 551), un bar consagrat al culte de la princesa del pop on, a més de la reinterpretació del quadre de Da Vinci, també hi ha un mur de fotografies de Britney, sona un fil musical que l’homenatja constantment (els dijous i els divendres hi sona exclusivament la seva discografia) i, fins i tot, organitza concursos de disfresses de Britney.
Un altre punt de peregrinació és LaCarrà (Muntaner, 34), dedicat a la mítica Raffaella Carrà. Situat al Gaixample, és un petit i acolorit bar amb estètica dels 60 i, òbviament, desenes de fotografies de la diva italiana, la mirada de la qual et persegueix des de qualsevol cantonada del bar. Un racó de trobada per a la comunitat LGTBI que ofereix diaris shows drag. Ideal per rememorar l’explosió que tant va caracteritzar la Carrà.
Ambientació general
Apunta també el Priscilla Cafè (Consell de Cent, 273), un altre temple pop. El seu interior, més recarregat que un set d’Almodóvar, és una constant de referències pop. Imatges de pel·lícules i artistes icònics que han marcat la història del cine, la música i la faràndula. Fins i tot pots topar amb braços i talons de cupletista sortint de les parets. Per descomptat, tal com assenyala el seu nom, l’ambientació general remet al clàssic Les aventures de Priscilla amb zones que semblen els serveis d’un luxós camerino per a travestis, que estan plenes de miralls i fins i tot compten amb assecadors de casc de perruqueria.
Última recomanació. Porta amb porta del Priscilla hi ha l’Elvira Café (Consell de Cent, 275), on tot el colorit del seu germà bessó s’esvaeix. Autodefinit com a bar queer goth, és un homenatge a l’estreta relació entre la cultura LGTBI i les pel·lícules de terror. Aquí hi ha constants referències al cine d’horror, com ara Carrie. Però, si aquest bar es consagra a una diva en concret, és a Cassandra Peterson, que amb el seu mític àlter ego d’Elvira va vincular el món del terror a les categories de camp i queer, i gràcies a això va inspirar tantes icones de l’explosió, com la drag queen RuPaul. Quatre locals imprescindibles on cada racó és digne de pujar a stories.
