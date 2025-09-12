Paradís ‘vintage’
Torneig d’arcades de puzles en una nau secreta
"En aquesta nau –et garanteixen– els somnis es compleixen"
Ana Sánchez
Aquí, se’t posa la nostàlgia de punta en menys del que es triga a dir "Chanquete ha mort". És el paradís arcade: dues plantes amb més de mig centenar de pinballs i unes 130 màquines recreatives. Totes originals, garanteixen. "25 pessetes, 6 partides", anuncia alguna.
"En aquesta nau –afirmen– els somnis es compleixen". És la seu de l’associació ARCADE (Associació per a la Restauració i Conservació d’Arcades i altres Dispositius d’Entreteniment). Aquest cap de setmana obriran per als no socis el seu cau retro d’Esplugues de Llobregat. Estrenen nou torneig amb què flipar en colors, com es feia als 80.
Serà la primera edició de l’Stack Attack, una competició amb "els millors jocs arcade de puzles", prometen. Sí, sonarà de fons l’addictiva cançó del Tetris amb què posar-se encara més nerviós que quan feies un test de la SuperPop. Es traurà adrenalina amb tota mena de trencaclosques versió arcade: Tetris, Magical Drop, Puyo Puyo, Puzzle Money Exchanger i Puzle! Mushihime-Tama. És a dir, tot el que sigui fer desaparèixer blocs, boles o monedetes de colors compulsivament. "Al final el que es busca és la competició sana i la germanor", diuen els organitzadors. Aquest és l’objectiu: "Mantenir viva aquesta petita comunitat –afegeixen–. I atraure tant principiants com veterans del gènere". Ja han anunciat a l’octubre nous tornejos de pinball i de matar marcianets.
Quan? Del 12 al 14 de setembre a La Nau, així anomenen aquesta nau amb direcció secreta. La inscripció costa 20 euros per a socis, 30 euros per a no socis. Inclou accés a tots els tornejos i zona de joc gratis en aquest paradís arcade: 800 metres quadrats de pinballs i recreatives. Si hi entres, ja no en surts, avisat quedes.
Ets en un laberint sense sortida. Ni que fossis el fiscal García Ortiz en la seva última polèmica. Però no, aquí sí que hi ha sortida. Aquest estiu han proliferat per Catalunya construccions naturals de diversos metres quadrats amb més parets que un zulo d’Idealista. A falta del Laberint d’Horta (que està d’obres per restaurar l’estructura vegetal), tens tres opcions més, totes fora de Barcelona. I corre, que alguns d’aquests laberints només hi seran fins aquest cap de setmana.
