Nous locals que obren: restaurants, salts i realitat virtual
Els ‘must’ de setembre a Catalunya: locals que s’acaben d’inaugurar o que ho faran en les pròximes setmanes. Des de restaurants amb menús en pessetes fins a esports virtuals
Abel Cobos
Després d’un agost de tranquil·litat, Barcelona estrena el setembre amb una nombrosíssima agenda. El nou curs arrenca amb molts locals aixecant persiana. Aprofita ara, abans que apareguin en tots els TikTok de recomanacions i es massifiquin. Apunta, perquè prometen convertir-se en els place to be de la temporada.
Nova gastronomia
REOBERTURA HISTÒRICA. L’icònic i centenari Mundial Bar (plaça de Sant Agustí Vell, 1) reobre després que tanqués el 2020. Ho fa de la mà de Grup Confiteria, experts a salvar establiments històrics. Torna, a més, conservant la seva essència: fins i tot el mural gegant amb boxejadors davant la barra s’ha recuperat a base de cercar imatges perdudes al bagul dels records. Viatge en el temps perquè la gentrificada Barcelona no hagi d’acomiadar-se de cap més trosset de la seva història. Per celebrar la reobertura, fins diumenge tindran la carta en pessetes i amb un descompte del 50% per als que reservin taula. Oportunitat única i a preu de cost.
Vols més propostes de gastronomia catalana? Passa per Sucre Cremat (Canvis Vells, 2). Aquest local s’especialitza en una de les postres més d’aquí, la crema catalana. Va obrir aquest estiu en un dels epicentres del turisme barceloní, el Born. Però això no ha sigut un inconvenient perquè els locals decideixin esquivar les hordes de creueristes i guiris per atrevir-se a tastar les seves cremes catalanes take away.
Una última aposta amb molta tirada en xarxes, Sea You. Aquest estiu va reformar totalment el seu local a la platja del Coco de Badalona, i es va convertir en un hub marítim amb escola de surf, terrassa i bar-restaurant amb dues línies de menjar, una de healthy (amb poke bowls i altres plats nutritius) i una altra més lifestyle (amb hamburgueses, natxos i pica-pica). Veient l’èxit que han tingut els seus locals (tant a Barcelona com a Badalona), segueixen en creixement. Al seu calendari ja tenen marcada la primera quinzena d’octubre: obriran una altra seu més, en aquesta ocasió, a Enric Granados.
Temples friquis
COL·LECCIONISME. Si avui passes pel centre de Barcelona toparàs amb cues quilomètriques a l’antic Triangle (Pelai, 17). Sí, torna a obrir Pop Mart a la ubicació on va instal·lar la seva exitosa botiga efímera, la botiga on pots comprar els famosos Labubus. Es preveuen hordes de joves corrent cap a aquests ninots amb les ànsies amb què desenes de fumadors s’aferren als últims cigarrets a les terrasses dels bars.
No és l’única inauguració friqui que aterra a Barcelona. Bones notícies per als fans del k-pop, l’anime i la cultura asiàtica: Impact Store acaba d’obrir el seu primer local a la ciutat, al 5 de Roger de Llúria. Si has estat per Madrid, segur que et sona. Un gran establiment amb el millor catàleg de k-pop d’Espanya (a més de moltes altres seccions dedicades a anime, manga, dibuixos, animació i més de l’estil). Ara, per fi, també és a Barcelona.
Última recomanació per als fans dels ninots: HiClaw. Va obrir el 28 d’agost al Baricentro, a Barberà del Vallès, i ja ha atret desenes d’influencers. És un local dedicat íntegrament a màquines de peluixos, com les típiques del ganxo dels extraterrestres de Toy Story. Promet ser un nou punt de peregrinació tiktokera. I si Barberà et queda massa lluny, en un parell de mesos arribarà a Barcelona, al centre comercial SOM Multiespai (avinguda de Rio de Janeiro, 42).
Esports virals
REALITAT VIRTUAL I SALTS. Va ser notícia a finals de l’any passat: l’històric Alfa5, al seu dia el poliesportiu més gran de Catalunya, reobria per convertir-se en el centre de realitat ampliada (XR) més gran del món. Més de 2.000 metres quadrats on es fusionaven l’esport i la tecnologia per oferir esports extrems, des d’esquivar làsers a l’estil de Missió: Impossible fins a escalar l’Everest o volar en parapent sense sortir de Barcelona.
Ara, després de l’aturada estival, Alfa5 XR Sports torna carregat de novetats. Per exemple, el Flipass, una targeta que permet als usuaris crear una aventura digital personalitzada, per cremar adrenalina amb diversos esports al gust. Però també atraccions remodelades, com és el cas de Flatball, que ha incorporat un servei de grades on els usuaris podran veure partits en directe i fer d’afició, o el Soft Drop, que ara, a més d’una nova pel·lícula, té un salt de 2.500 metres d’altura. La millor teràpia de xoc per curar-se el vertigen.
I parlant de salts, tingues al teu radar HiJump (creadors, també, de HiClaw). De ben segur que els has vist per xarxes, són els jumping clubs amb els tobogans més grans de Catalunya. A les seves dues seus (a Sabadell i Terrassa) en els pròxims mesos se n’afegirà una altra, a Badalona. I sí, seguirà la mateixa recepta de l’èxit. Un gran local ple d’atraccions per als amants dels salts i l’altura.
Surt de festa
MÚSICA I COPES. L’antiga fàbrica Enmasa Mercedes-Benz té previst convertir-se en un nou focus barceloní amb la construcció de l’ecodistricte. Això sí, encara queda per a això. Malgrat els retards en la seva execució, alguns projectes comencen a prendre vida, com és la Mercedes, un nou espai temporal que aquest mes acollirà sessions d’electrònica: en el marc de Primavera Bits (la col·laboració entre Primavera Sound i Nitsa), tocaran els consagradíssims Solomun i Amelie Lens (el 13 i el 21 de setembre, respectivament).
I a la frontera del Gaixample amb Sant Antoni, aquest estiu va obrir un nou local queer. Es tracta de Ken Bar (Villarroel, 26), un nou temple que ve a diversificar l’oferta al barri gai barceloní. Es ven com alguna cosa més que un bar: aquí no només se serviran copes, també hi haurà un gran desplegament setmanal de cultura LGTBI. Des d’històriques travestis del Raval fins a drag queens novelles, el Ken Bar ja està consagrant-se com un escenari per a artistes queer de la nit barcelonina.
