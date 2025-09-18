El primer Escape Room a l'aire lliure és a Berga i dura un cap de setmana complet en plena natura
Aquesta experiència promet ser inoblidable: el motiu perfecte per a una escapada al Berguedà
Andrea De Los Santos
Tot i que aquí no hi ha sales fosques amb enigmes impossibles, aquest escape room autèntic promet una experiència que posarà a prova totes les teves habilitats i, no durant 90 minuts, sinó un cap de setmana sencer. Una activitat en grup que pot convertir-se en un dels teus millors records amb els amics. Qualsevol excusa és bona per apuntar-s'hi. I a més, és al cor de la Catalunya central. No et pica la curiositat?!
Imagina endinsar-te en un bosc, envoltat de natura, i descobrir que entre els arbres s’hi amaga una repte que posarà a prova el teu enginy. Així és Escape Forest, una experiència que porta el concepte dels clàssics escape rooms més enllà de les parets d’una sala per situar-lo en un escenari obert: el propi bosc. Diversió, dinàmica i entreteniment són tres de les paraules que poden definir aquest lloc que és més que un passatemps.
Endevinalles, jeroglífics, trencaclosques, seqüències amb objectes i proves d’orientació s’entrellacen en un repte que desafia la ment alhora que convida a moure’s per la natura. Els escenaris estan dissenyats amb un nivell de detall que aconsegueix transportar el jugador dins d’una història real durant més de 20 hores, situats al Prepirineu català, a Berga, a mitja hora amb cotxe de manresa i a una d'Igualada i Barcelona. Entre les propostes hi trobes l'Aventura Scout, amb un bosc ple de secrets i l'Aventura Zombis, amb un campament ocupat pels monstres. Cada proposta sorprèn per la seva capacitat de fer oblidar que tot forma part d’un joc. Tot t’embolcalla!
L'escape room més extrem: proves a l’aire lliure amb propostes molt agosarades
L’Aventura Scout és un repte que dura més de 20 hores i es desenvolupa al llarg de dos dies complets. Els participants hauran de superar obstacles, resoldre enigmes i aprendre a treballar en equip per completar amb èxit aquesta experiència que recorda a una expedició real. "L’any 1974, després de «L’Últim Senyal», hi va haver una notable disminució de soldats a les nostres files. Durant el reclutament, la majoria no tenia prou forma física i preparació mental. El govern va contactar amb un exmembre del Cos d’Èlite «CEEF», qui després de més d’un any de feina, va crear el circuit d’entrenament «Scout», una experiència competitiva de superació a la natura durant més de 20 hores. Confiem en vosaltres, equip. Bona sort!", és l’avançament que comparteixen Escape Forest al seu web.
Per als més atrevits, hi ha l’Aventura Zombie: "Al món de Survival Zombie Scout, els soldats caiguts a «L’Últim Senyal» han ressorgit com a zombis, controlats pel sacerdot fosc Laer Ragnar. La teva missió: infiltrar-te al refugi Scout, lluitar contra els no-morts i recuperar els components d’un antídot vital abans que sigui massa tard. Les hores crítiques estan comptades i la teva valentia és l’única arma que queda per salvar la humanitat!"... Això és de pel·lícula, oi?
La primera opció té un preu des de 185 euros per persona, i la segona costa 200 euros per a cada aventurer. Això inclou material, vestuari, sopar i fins i tot esmorzar en els escenaris ambientats per a cada localització. El que està clar és que en cada modalitat, l’essència és la mateixa: desconnectar del dia a dia per submergir-se en un repte grupal que posa a prova tant la ment com la creativitat en un entorn que li proporciona un valor incalculable.
