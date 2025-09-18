Escapada ràpida a un dels pobles més bonics del Pirineu
A Beget, població del Ripollès, el temps s'atura i és un lloc perfecte per disfrutar d’un passeig tranquil
DAVID CÉSPEDES
Beget, ubicat a la comarca del Ripollès, és un autèntic poble amb encant. Així ho acredita, també, la seva inclusió en la marca Els Pobles Més Bonics del Pirineu, un projecte que uneix 12 municipis del Pirineu i el Prepirineu català, aragonès i navarrès, amb l’objectiu de reforçar el seu atractiu turístic i cultural sota un segell comú d’excel·lència. Beget, doncs, forma part d’aquest rànquing i bé mereix una visita amb calma per disfrutar dels seus molts atractius. Un dels eixos clau del projecte serà la futura integració de municipis francesos, a través de la col·laboració amb l’associació homònima Les Plus Beaux Villages de France, amb el qual es compartirà aquesta marca de caràcter pirinenc i transnacional. L’objectiu: enfortir la visibilitat conjunta i la promoció dels valors patrimonials, culturals i gastronòmics de tota la serralada pirinenca.
Tot just arribar a Beget tindrem la impressió, plenament justificada, que sembla que el temps s’ha aturat. Beget transmet calma i assossec. És un lloc perfecte per disfrutar d’un passeig tranquil i relaxant. El poble ofereix unes vistes magnífiques sobre la vall i el primer que podem realitzar és un recorregut pels seus carrers. La primera sorpresa arriba quan ens situem davant de l’església de Sant Miquel, una construcció d’estil romànic que data del segle XII. L’església es troba en una petita plaça, envoltada d’una paret de pedra que li afegeix encant. A l’entrar-hi a dins, podràs admirar els seus frescos medievals i el seu altar, que han sigut acuradament conservats al llarg dels segles. És un lloc de serenitat, perfecte per fer una pausa i disfrutar de l’ambient espiritual de la zona.
Després de visitar l’església podem continuar el nostre passeig pels voltants. Beget està envoltat per un paisatge natural impressionant, ple de boscos de pins i prats verds, molt característics de la comarca gironina. Si ens agraden les rutes, podem recórrer alguns dels senders que connecten el poble amb altres localitats pròximes, com Ribes de Freser. Aquests camins ofereixen vistes panoràmiques del parc natural de les capçaleres del Ter i el Freser, un lloc ideal per als amants de la naturalesa. El ritme pausat i la vida rural es conjuguen perfectament a Beget. Aquest racó del Ripollès s’ha guanyat a pols el seu nomenament com un dels pobles més bonics del Pirineu.
