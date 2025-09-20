Calonge, molt més que llibres
El municipi, conegut com el poble de la cultura i de les llibreries, ofereix moltes opcions per recórrer el seu litoral i la zona de vinyes
DAVID CÉSPEDES
El 2022, Calonge va rebre el guardó de poble cultural de l’any, guardó concedit per Prensa Ibérica, grup editor d’aquest diari. També és conegut popularment per ser el poble dels llibres i és que als seus carrers coexisteixen diferents llibreries especialitzades en diversos gèneres literaris. El poble ofereix molts més atractius per disfrutar al llarg de tot l’any. Calonge reuneix gastronomia, excel·lents platges, un gran llegat cultural i diverses rutes per descobrir molts racons naturals i patrimonials.
Una de les opcions que tenen els visitants és el camí de ronda. Es tracta d’un itinerari de gran bellesa ja que recorre tot el traçat de la costa a través d’un paisatge compost per pins i aigües cristal·lines. Asseguren que hi ha punts on la Costa Brava arriba a la seva màxima esplendor. Els penya-segats són espectaculars i al llarg de l’excursió podem fer un bany en alguna de les seves platges i cales. No hem de passar per alt una parada a la zona coneguda com a Torre Valentina, al sud de la platja de Sant Antoni de Calonge. El camí segueix la ruta que segles enrere feien els habitants de la zona per vigilar i avisar de la presència de pirates que freqüentaven la costa. També ens recomanen fer part d’aquesta ruta a bord d’un caiac.
Amb bicicleta i a peu
Una altra opció d’aventura és la zona de vinyes del Tinar. Es pot fer tant amb bicicleta com a peu. La nostra ruta creuarà zones agrícoles. Les característiques particulars del terreny i les temperatures suaus han propiciat zones de vinyes des d’on surten i s’elaboren excel·lents vins. La zona comprèn masies de Calonge i Vall-llobrega on es mantenen formes de vida i producció artesanal.
El conegut com a Sender de l’Aigua és un altre dels itineraris que ofereix Calonge als seus visitants. La riera de Romanyà baixa des del massís de les Gavarres per trobar-se la riera de Calonge a l’altura del poble. Es tracta d’una vall d’un alt valor ecològic i on abunda la presència d’aigua neta. Això possibilita una elevada biodiversitat tant vegetal com animal. Aquest itinerari està perfectament descrit a la web de Turisme de Calonge. Comença a la zona del Pont Penjat de Calonge i finalitza a la zona coneguda popularment com el Molí d’en Lluís.
