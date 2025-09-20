El restaurant Aflamas dona la benvinguda a la tardor amb un nou menú
Sota la direcció del xef Pau Pérez, Aflamas, situat al barceloní barri de les Corts, presenta el seu nou menú de temporada, ‘Feast’, una fusió de tradició i modernitat amb productes típics d’aquesta època de l’any i tècniques innovadores i sorprenents
ISOLDA DELGADO / CARLOS HENAO / RAÚL VÁZQUEZ
La tardor és a tocar i el restaurant Aflamas ja es prepara per oferir els millors plats per a aquesta època de l’any. Mantenint la seva clàssica fusió entre la tradició mediterrània i la cuina més avantguardista en ple barri de les Corts, el local ha presentat el seu nou menú de temporada, ‘Feast’, una combinació dels productes de tardor, la creativitat tan característica del xef Pau Pérez i la tradició de la gastronomia catalana. A més, amb el canvi d’estació també arrenca la temporada de sopars d’empresa a les seves exclusives sales privades.
L’oferta gastronòmica del restaurant Aflamas, situat al carrer de Loreto 32, s’ha consolidat al llarg dels anys com una de les millors experiències gurmet que pots trobar a la ciutat de Barcelona. Pérez, que des de la seva infància s’ha considerat un apassionat pels sabors, les olors i les textures, ha aconseguit posicionar Aflamas com un espai gastronòmic de referència a la capital catalana, creant plats únics.
Un viatge de sabors tardorals
Amb l’objectiu d’adaptar el menú al moment de l’any en què ens trobem, aquesta tardor, Aflamas ha volgut dissenyar la seva nova proposta gastronòmica, Feast, amb un preu total de 60 €, pensada per rendir homenatge als productes d’aquesta estació i amb una oferta de plats que equilibren frescor, calidesa i tècnica.
Per als entrants, el xef ha apostat per tres plats: un trompe-l’oeil de tonyina, acompanyat d’un gaspatxo de síndria; una flor de carbassó en tempura, farcida amb ricotta i alfàbrega, chutney de fruita i pinyons; i, finalment, un arròs cremós de remolatxa amb formatge d’ovella. Quant als principals, les tres opcions a elegir són el caneló de carn amb bolets i peus de porc; el llangardaix a la brasa molt cruixent i tendre, amb una parmentier especiada i arròs salvatge; i el peix de llotja, segons les captures. Per finalitzar, el menú proposa unes prepostres denominades Viatge a les Maldives, una mousse de coco, crema de maracujà, coulis de fruits vermells i granissat de menta; i unes postres principals, que consisteixen en un brioix artesà a l’estil torrada. Tot això, acompanyat de pa artesà de massa mare, aigua, cafè o te.
Sense cap dubte, el nou menú de temporada convida a realitzar un recorregut gastronòmic per la tardor tradicional, amb creativitat i sabor, on cada plat es converteix en una invitació per disfrutar del moment i deixar-se portar per l’essència d’Aflamas.
Sopars de grup en un espai únic
L’arribada de la tardor marca també l’inici de la temporada de sopars d’empresa al restaurant Aflamas, el moment ideal per compartir una estona alegre i distesa entre companys de feina, fora de l’entorn laboral. El local posa a disposició dels grups les seves elegants sales privades, un total de quatre, dissenyades per acollir des de conjunts més reduïts fins a celebracions d’equips professionals més amplis i nombrosos. Les sales són espais íntims i cuidats, perfectes per disfrutar de menús realitzats a mida, brindar i gaudir dels èxits de l’any i crear records entre companys. El restaurant disposa de quatre espais amb diferents noms: Illa i Diagonal, amb capacitat per a quatre persones, Josep Tarradellas, en la qual es troba una taula rodona per a sis comensals, i Sarrià, amb un total de deu cadires. Totes elles estan completament equipades amb les comoditats necessàries per garantir una experiència agradable.
Així doncs, el restaurant Aflamas inicia la nova temporada de tardor, reafirmant el seu compromís per oferir experiències gastronòmiques úniques, en un entorn exclusiu.
Pau Pérez, el propietari d’Aflamas, va descobrir la seva passió per la cuina en la infància. Temps després, inspirat per Ferran Adrià, va passar per prestigiosos restaurants com Xerta, abans d’obrir el seu propi local al barri de les Corts.
C. de Loreto, 32 - 08029 Barcelona - Tel. 933457148
