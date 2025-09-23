Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nou projecte dels creadors d'Horrorland: obriran un parc de Nadal a la Garriga

La iniciativa s'ubicarà en una finca noucentista i obrirà portes el 6 de desembre amb passis en català i castellà

Un dels personatges que formaran part del Winterland Xmas Park

Un dels personatges que formaran part del Winterland Xmas Park / ACN

ACN

La Garriga

El grup promotor d'Horrorland, HB Events, posarà en marxa aquest any i per primer cop Winterland Xmas Park, un parc de Nadal que s'ubicarà en una finca noucentista de la Garriga (Vallès Oriental). La iniciativa s'inaugurarà el 6 de desembre i s'allargarà fins el 6 de gener, amb passis per a grups d'una desena de persones i que s'oferiran en català o castellà. L'objectiu, segons han detallat fonts de la promotora a l'ACN, és crear un espai immersiu per als espectadors, amb un recorregut interactiu que passarà per l'interior i l'exterior de la casa. A més, es dotarà l'entorn de zones d'aparcament i restauració ambientada en el Nadal.

L'espai tindrà un total de vuit zones temàtiques, entre les quals el Jardí Màgic del Tió, el Regne de l'Orient, un 'Christmas Village' o la Casa del Pare Noel, entre d'altres. El recorregut, d'unes dues hores de durada, sortirà d'una estació, que ocuparà el primer d'aquests espais temàtics.

La iniciativa està adreçada a totes al públic familiar, i els promotors destaquen que no té res a veure amb el format d'Horrorland, donat que està pensat per recrear escenes pròpies de Nadal amb tot allò que comporta. D'aquesta manera, es desmarca del tot de terror que impregna la iniciativa que han dut a terme en els darrers anys en espais com l'antiga central tèrmica de Cercs o l'espai aquàtic d'Illa Fantasia.

Les entrades es poden adquirir des d'aquesta mateixa setmana a través del portal web de la iniciativa, a preus que parteixen dels 35 euros.

