Aquesta cafeteria ofereix Happy Meals per a gossos a l’estil McDonald’s
No hi ha client al qual no li sembli “uau!”. Són els nous Pawty Meals. Inclouen hamburguesa amb cogombre, patates, nuggets i fins i tot capseta sorpresa.
Ana Lopez
Aquí s’empassen les hamburgueses d’una queixalada a l’estil Homer Simpson. No hi ha client al qual no li semblin “uau!”. Són els nous Pawty Meals. Paw (pota) + party (festa). És la versió canina de l’Happy Meal de McDonald’s. Inclou burger amb cogombre, patates, nuggets i fins i tot capseta sorpresa. És una campanya efímera: MyDogs’s Pop-Up, només fins al 18 d’octubre.
Aquí les mascotes es poden donar més capricis que en Pancho, el gos de la loteria. Voilà Concept Store (plaça Narcís Oller, 1). És on acaba arrossegat qualsevol humà amb corretja passejant per Gràcia. La primera cafeteria de Barcelona exclusiva per a gossos. “Canfeteria”, diran els redomats. El seu hit són els dogguccinos, el caputxí caní. Fins i tot s’hi veuen ampolletes de Spritz d’aperitiu i benjamins de xampany: Cham&pet. La carta canina també inclou cookies artesanals, gelats, piruletes de carn, dònuts, gofres (woof-waffle), empanadilles d’anxoves, fins i tot pastissos d’aniversari per encàrrec. Es dona per fet que no tenen gossets calents per pur decòrum.
El dels Pawty Meals se li va acudir a Milly Yang, la ideòloga de Voilà, una nit en què els seus gossos li van robar l’hamburguesa. Una vegada més. “Per què no crear –va pensar– una versió sana i segura d’un Happy Meal per a gossos?”.
No, aquestes doggy burgers ni són fast food ni menjar escombraria. Són receptes naturals de Food for Joe. “Elaborades per veterinaris”, garanteix al seu Instagram. Els minipanets estan fets amb farina de civada, ou i oli de coco. Sense sucre ni sal, garanteix Milly. Els fa ella mateixa. Recomana reservar cita i així evitar el malbaratament de menjar.
És la dona a qui les mascotes miren amb devoció: Milly Yang. Ja sap de memòria tots els noms dels gossos del barri. És de Xangai, encara que es va mudar a Barcelona des de París: allà va estar treballant els últims cinc anys per a Louis Vuitton i Dior. Del sector del luxe ha passat directament al caní. “I Voilà –justifica el nom–, ho he fet realitat”.
Cafeteria viral
Es va fer viral el passat juny, precisament arran d’un article en aquesta mateixa secció. “Vaig rebre molta atenció, tant positiva com crítica”, Milly s’encoll d’espatlles amb resignació ja assumida. “Sé que els gossos no necessiten pastissos d’aniversari, dogguccinos ni hamburgueses –diu–. Però els humans sí que necessiten maneres d’expressar amor i crear records. A Voilà no venem productes perquè sí. Creem oportunitats perquè les persones celebrin el seu vincle amb els seus gossos. Perquè tothom té dret a triar com expressa l’amor”.
No té pèrdua. És la porta groga. No fa ni mig any que està oberta i ja s’ha convertit en el place to be caní. És cafeteria, pastisseria, concept store i fins i tot estudi de fotos (la parella de Milly és fotògraf). Tant li ofereixen al teu gos smoothies de conill com gorres, perfums i tot tipus de productes de Buddy care. Fins i tot tenen batuts per a gossos veggies.
“Semblen snacks, però sempre pensem en la salut dels gossos”, promet Milly. La seva és una cafeteria-pastisseria sense cafè, ni alcohol, ni tan sols sucre. Quins són els ingredients del caputxí per a gossos? Nata sense lactosa i llet per a cadells (llet de cabra en pols). El Cham&pet està fet a base de quefir de cabra. L’Spritz caní de l’aperitiu, de poma i pastanaga.
S’hi veuen collars personalitzables, bols que podrien decorar qualsevol saló, molt d’accessori cuqui. Solen col·laborar amb marques locals independents, que comparteixen –diu Milly– “el mateix amor pels gossos”. Com Dogtitude, Watadog, Bombolla, Barksnbites o HotDog. “Moltes d’elles són emprenedores dones”.
“No salvo vides ni aturo guerres, i no sé fins on arribarà Voilà –diu Milly–. Però almenys existeix. Perquè, com m’agrada dir: tot somni mereix ser viscut”.
