‘World’s Best Bars’
Barcelona posa tres cocteleries al top 100 mundial
Gisela Macedo
Barcelona torna a brillar en l’escena internacional de la cocteleria. La prestigiosa llista The world’s best bars, considerada la referència global en el sector, ha inclòs en l’edició del 2025 tres bars de la capital catalana entre els 100 millors del món. Els locals reconeguts són:
Dr. Stravinsky, un clàssic que repeteix presència en el rànquing mundial, aquesta vegada en el lloc 83. Està situat al número 5 del carrer de Mirallers, a la zona del Born, on hi ha moltes de les millors cocteleries de la ciutat.
Una altra és Boadas, primera cocteleria de Barcelona. Fundada el 1933, amb un interior que encara conserva la seva essència retro. Es troba al número 1 del carrer de Tallers. Ocupa la posició 85.
La cocteleria Foco s’estrena en aquesta llista amb el lloc 89. Està situada al número 5 del carrer d’Encarnació, a Gràcia. Ja sentim parlar d’aquest establiment quan un dels seus còctels, el 20th Century, va ser inclòs en la llista dels 50 millors còctels del món en l’edició del 2024, en la posició número 20.
La classificació, publicada aquesta setmana, recull la llista ampliada del lloc 51 al 100, amb bars de 34 ciutats del món i 16 incorporacions noves, entre les quals hi ha Medellín (Colòmbia) i Taichung (Taiwan). Espanya té una altra representació destacada: Angelita, a Madrid, al lloc 51. El llistat és l’avantsala de l’anunci oficial de The world’s 50 best bars 2025, que se celebrarà a Hong Kong el 8 d’octubre. n
