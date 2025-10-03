Passió a Berga
Festa dels Bolets: del cistell a la gastronomia
Aquest cap de setmana, Berga viu la Festa dels Bolets, amb la fira BergaBolet al centre de la ciutat (demà) i el Concurs de Boletaires al Pla de Puigventós, a Castellar del Riu (diumenge)
ANNA COSTA
La tardor al Berguedà fa olor de bosc humit i, sobretot, de bolets. Després de les pluges de setembre, tot apunta que els cistells arribaran plens al Pla de Puigventós (a Castellar del Riu), on aquest diumenge se celebrarà la 67a edició del Concurs de Boletaires, organitzat per la Penya Boletaire de Berga. La cita forma part de la Festa dels Bolets, un esdeveniment que converteix Berga en la capital catalana de la micologia amb activitats gastronòmiques, culturals i populars.
El cap de setmana arrenca demà amb la fira BergaBolet, que omplirà el centre històric de la ciutat amb parades, tallers i música. El principal atractiu serà el concurs de tapes de bolets, amb la participació de 24 restaurants –tres més que l’any passat–, que preveuen servir més de 12.000 racions a un preu de quatre euros cada una. La ruta gastronòmica arrencarà a les 20 hores al carrer Major i els seus voltants, amb música en directe. Un jurat premiarà amb 300 euros la millor tapa salada i la millor tapa dolça. Així mateix, la programació de BergaBolet també ofereix activitats durant tot el dia: llocs de bolets frescos, les 50es Jornades Micològiques, fira d’artesania amb demostracions d’oficis, un taller de sketching, fira de vins showcooking i un dinar popular.
Diumenge serà el torn de l’esperat Concurs de Boletaires, que reuneix cada any centenars de persones al Pla de Puigventós. El públic s’agrupa al voltant de la bàscula per veure quin cistell pesa més, amb els rovellons com a protagonistes. Aquest any, la bona temporada micològica augura un concurs especialment vistós. No hi faltarà el concurs infantil, pensat per transmetre a les noves generacions la passió pel món micològic.
La jornada dominical es completarà amb un esmorzar popular, una mostra de productes agroalimentaris i artesanals i el nomenament dels boletaires d’honor, un reconeixement a persones vinculades a la natura i la cultura local. Per facilitar l’assistència hi haurà servei d’autobús des de Berga, i la festa culminarà a la ciutat amb sardanes a la tarda, castellers i la cremada de la falla a la plaça de la Creu.
Amb aquesta combinació de tradició, gastronomia i cultura la Festa dels Bolets de Berga es consolida com un aparador del territori i del seu estret vincle amb el bosc i els bolets, i reafirma Berga com la capital catalana del bolet. (Programació completa i horaris a la web www.ajberga.cat/actualitat/agenda/bergabolet-2025).
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
- Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris