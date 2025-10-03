Per apuntar i decorar
Papereries que amaguen tresors
La moda amb més atractiu de Pinterest, el ‘stationery core’, que barreja collages, cal·ligrafia, dibuixosi manualitats per documentar el dia a dia, arriba a diversos locals
Abel Cobos
Aquí venen a buscar productes amb un afany que no es veia des dels Labubu. Són les agendes Hobonichi, un producte japonès que s’ha coronat com la marca més viral en el sector de la papereria. Per adquirir-ne una, es fan més cues que per al concert d’Ariana Grande. Les van posar a la venda l’1 de setembre, i en el primer minut ja havien arribat a 200 comandes. Així ho expliquen els responsables d’Lady Gaga (Aribau, 127, Barcelona), l’única botiga distribuïdora oficial a Catalunya, i una de les úniques 10 que ho fa a tot Europa.
Es tracta d’un local de tot just 70 metres quadrats, però que l’any passat va facturar 700.000 euros venent papereria. Quin és el seu secret? Coneixen bé el sector i venen els imperdibles i les millors marques per a una de les tendències amb més creixement en els últims anys, l’stationery core (literalment, ‘papereria’ en anglès). Aquesta moda, que té Pinterest com a feu principal, inclou moltes aficions, com ara el journaling o el scrapbooking, que, bàsicament, es basen a documentar el dia a dia, els interessos, les aficions i els gustos personals a través de manualitats amb paper, retallades, collages, dibuixos i cal·ligrafia.
No és l’única papereria amb atractiu a les xarxes en ple apogeu de l’stationery core. Raima (Comtal, 27) és la més gran d’Europa i una altra estrella digital. A TikTok pots trobar vídeos de gent enlluernada als seus passadissos com si admiressin obres del Louvre. Aplaudeixen la diversitat de materials en venda, amb un catàleg que inclou des d’objectes clàssics –bolígrafs, llibretes i agendes– fins a material professional per a manualitats, passant per productes essencials de l’scrapbooking com ara adhesius o punts de llibre.
Una recomanació carregada d’història, la papereria Canut (Girona, 73). Aquí poden presumir que fa dècades que venen el més nou en productes d’oficina, escolars i manualitats. Un must fundat el 1916 i que ha anat transformant la seva essència per estar sempre al dia. També és un clàssic la Vicenç Piera (dues seus, Via Augusta, 161, i Còrsega, 298), famosa pel material d’alta qualitat, la favorita dels estudiants de Belles Arts.
Una última recomanació, també amb segell de qualitat tiktokera: Lady Gaga(Tantarantana, 16). Aquesta botiga té un amplíssim catàleg (des d’objectes de decoració de la llar fins a puzles i joguines), però amb un mateix criteri: tot és de disseny. Per descomptat, també tenen papereria i secció craft, amb un material que deixarà en números vermells qualsevol feligrès de l’stationery core.
