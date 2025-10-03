Entre aigua i vegetació
Una ruta pels gorgs més populars de Girona
Les Planes d’Hostoles ofereix un passeig per descobrir una de les basses més conegudes de la zona: la de Santa Margarida
DAVID CÉSPEDES
Les Planes d’Hostoles, a la comarca de la Garrotxa, s’ha popularitzat durant els últims anys per les basses naturals on es pot practicar el bany. L’afluència de visitants ha provocat que s’hagin de posar límits ja que en alguna jornada se n’havien col·lapsat els accessos. Per evitar la massificació és recomanable també visitar alguna gorga fora de la temporada d’estiu o bany.
Una de les més populars i amb més atractiu de la zona és la de Santa Margarida. Wikiloc té detallada perfectament una ruta per arribar a aquest paratge natural. En la seva descripció informen que existeixen dos camins per arribar a la gorga. El primer és un camí curt i fàcil que surt al costat d’una coneguda fàbrica d’embotits que es troba a la carretera de les Planes en direcció a la ciutat de Girona. Si volem fer una ruta per un itinerari més llarg, també podem fer-ho. Simplement, haurem de seguir el camí de la Via Verda que passa pel mateix centre de la població. Si triem aquesta segona opció haurem de tenir en compte que són quatre quilòmetres entre anada i tornada. L’única dificultat que ens podem trobar és en el tram final, recorrent el riu Brugent, ja que "és un tram curt però amb molt pendent i no hi ha on agafar-se, segons consta a la fitxa de Wikiloc.
Hi ha dos punts per començar a caminar: l’aparcament del poble o bé la zona coneguda com el berenador del Jonquer. Aquí, al tractar-se de la Via Verda, ens podem trobar amb el pas de ciclistes. Després de passar per sota de dos ponts de pedra i per sobre de dos de fusta, a 1,2 km de l’aparcament arribem a la desviació que va en direcció al gorg de Santa Margarida, a l’esquerra. Presumptament, allà al costat hi ha les ruïnes de l’antiga ermita de Santa Margarida. "A uns 150 metres caminant per aquest sender deixem a l’esquerra una desviació mal senyalitzada que porta a la font de Santa Margarida. Podem visitar-la ara o a la tornada", descriu l’aplicació. A l’arribar a l’espectacular salt d’aigua de Santa Margarida hi ha un punt on es pot realitzar un bany si ens ve de gust i es donen totes les condicions.
Per tornar al nostre origen de la ruta podem escollir el mateix camí "pel qual hem vingut, que és el que correspon a aquest recorregut, o bé per la fàbrica d’embotits i després continuar per la carretera fins a les Planes. A la mateixa carretera, just en el pont abans d’entrar a les Planes surt un camí de l’esquerra que porta al gorg de la Fàbrica Vella".
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
- Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris