Castellfollit del Boix, terra de mongetes

La fira de la Mongeta acull un mercat de productes locals, tallers i demostracions gastronòmiques sobre aquest preuat producte

Castellfollit del Boix. Fira de la mongeta. Parades i activitats.

Castellfollit del Boix. Fira de la mongeta. Parades i activitats. / Jordi Escude

Queralt Casals

La mongeta de Castellfollit del Boix és un producte singular i identitari d’aquesta petita localitat de la comarca del Bages. Per revaloritzar aquesta varietat autòctona, el municipi celebra des de fa vuit anys la fira de la Mongeta, una oportunitat única per conèixer de primera mà aquest reconegut producte gastronòmic. El certamen, que tindrà lloc aquest diumenge, acollirà un mercat de productes de proximitat, degustacions, tallers i una demostració gastronòmica.

Castellfollit del Boix ha anat cultivant, any rere any, les mongetes fins convertir-se en un producte únic i autòcton que el 1994 va adquirir la denominació comarcal de productes alimentaris del Bages i han sigut catalogades com un dels productes singulars pel programa Xarxa de Productes de la Terra. Des de fa gairebé una dècada, el municipi del Bages dedica una fira al seu producte més preuat, que té com un dels grans al·licients el mercat de productes agroalimentaris i d’artesans locals.

El visitant hi podrà trobar les mongetes de l’Associació de Productors de Mongeta de Castellfollit del Boix, però també productes de la comarca i de l’entorn, com els vins dels cellers Grau i Grau i Entrebosc, la mel de Ca la Melera, la carn de vedella de Can Vilumara, els formatges de la Brolla, els licors de Xarrup 6.5 i les hortalisses de Les Arnaules. Durant tota la jornada, els visitants també podran disfrutar de degustacions de mongetes i d’altres productes del territori en l’espai de degustació.

Castellfollit del Boix. Fira de la mongeta, demostració una gastronòmica amb Jordi Llobet.

Castellfollit del Boix. Fira de la mongeta, demostració una gastronòmica amb Jordi Llobet. / Jordi Escude

El cuiner manresà Jordi Llobet tornarà a ser l’encarregat de realitzar una demostració gastronòmica amb receptes originals per cuinar la mongeta de Castellfollit, i la programació també inclou activitats divulgatives i familiars, com una xerrada sobre plantes silvestres comestibles i tallers infantils per elaborar imants, bossetes aromàtiques i hummus de mongeta.

La fira també dona l’oportunitat de reviure com es batia la mongeta antigament, sense tractors ni recol·lectores, demostració tradicional amb una mula com a protagonista. Una ocasió única per conèixer la història i la singularitat d’aquest llegum autòcton, saborós i amb molta història, que s’ha convertit en el símbol d’identitat del poble de Castellfollit del Boix.

