Cinc hotels imprescindibles per fer una escapada de cap de setmana a Girona segons la Guia Michelin
Distingeixen cinc establiments gironins en la nova selecció de les Claus Michelin a Espanya
Joel Lozano
La reconeguda Guia Michelin ha fet pública la seva nova selecció d’hotels distingits amb les Claus Michelin a Espanya. En total, 109 establiments han estat premiats amb una, dues o tres Claus, un reconeixement que vol destacar les millors experiències en allotjaments. Entre aquests establiments seleccionats, hi ha cinc hotels situats a les comarques gironines.
Actualment, la Guia Michelin inclou més de 7.000 hotels arreu del món. Amb la Clau Michelin la guia vol, igual que fa amb els restaurants, recomanar aquells establiments "més memorables de tot el món".
La selecció d’hotels de la Guia Michelin a Espanya inclou un total de 109 establiments: 5 amb tres Claus, 13 amb dues (dels quals 1 estrena aquesta distinció) i 91 amb una (amb 16 novetats). Entre els hotels distingits amb aquest reconeixement hi figuren cinc establiments gironins: Mas de Torrent Hotel & Spa, Hotel Mas Lazuli, Hotel Peralada Wine Spa & Golf, Can Mascort Eco Hotel i l'Hotel Esperit Roca. Aquest últim és l'única novetat gironina a la llista.
Mas de Torrent Hotel & Spa (Torrent)
Com ja va passar en l'anterior edició, Mas de Torrent ha estat distingit amb dues Claus Michelin, convertint-se així de nou en l’hotel gironí amb la major distinció atorgada per la guia. L’establiment ocupa una masia catalana del segle XVIII, amb més de trenta anys d’història, i és considerat "una estada excepcional" per la guia.
"Darrere d'aquests murs de pedra color mel s'hi amaga un impressionant i elegant hotel de luxe que rivalitza amb qualsevol d'Espanya", asseguren els organitzadors d'aquesta distinció.
Hotel Esperit Roca (Sant Julià de Ramis)
L'única novetat gironina entre els guardonats amb les Claus Michelin a Espanya és l'Hotel Esperit Roca, a Sant Julià de Ramis, reconegut amb una Clau. "Es mostra l'estètica dels germans Roca; els interiors són moderns i lluminosos, estan equipats amb materials naturals i orientats a l'exterior, i la decoració és refinada, però sòbria", apunten.
L'allotjament disposa de 15 habitacions i "hi ha vistes de 360 graus sobre l'Empordà des de les àmplies terrasses, la piscina en forma de L i les espaioses suites", segons destaquen els organitzadors de la distinció.
Hotel Peralada Wine Spa & Golf (Peralada)
L’Hotel Peralada també torna a formar part de la selecció de la Guia Michelin, que l’ha distingit amb una Clau. Segons destaca la publicació, "per les seves 55 habitacions, diríem que és a mig camí entre l'hotel boutique i el complex turístic i, encara que la seva estètica s'acosti més a la del primer, les seves instal·lacions s'ajusten més a les del segon. L'exterior de l'edifici busca mantenir-se fidel a la tradició local. Però no els seus interiors, inesperadament elegants i moderns tot i que els materials continuen sent càlids i naturals".
"Renovar la Clau Michelin és un orgull per a tot l’equip de l’Hotel Perelada. Aquest reconeixement és fruit de l’esforç diari, la dedicació i la passió de cada una de les persones que formen part de l’hotel, que fan possible que cada estada sigui una experiència única pels nostres hostes", afirma Alberto Falsetta, director de l’Hotel Perelada.
Hotel Mas Lazuli (Pau)
L’Hotel Mas Lazuli, situat al municipi de Pau, també ha tornat a estar inclòs en la selecció de la Guia Michelin amb una Clau.
L’establiment disposa de 17 habitacions i ocupa un antic convent del segle XI. Segons la guia, "és un espai molt acollidor per relaxar-se després d’un dia de turisme o de gaudir del sol i la platja".
Can Mascort Eco Hotel (Palafrugell)
El llistat d’establiments gironins reconeguts per la Guia Michelin es completa amb Can Mascort Eco Hotel de Palafrugell, distingit també amb una Clau.
Situat a poc més d’un quilòmetre i mig de la costa, a la vila medieval de Palafrugell, l’hotel ocupa un edifici del segle XVII restaurat al cor del centre històric. "Durant les reformes, els propietaris de l'hotel van convertir aquesta antiga casa en un model de sostenibilitat usant només materials naturals locals i prenent decisions conscients per reduir al mínim l'ús d'energia, com utilitzar, tant com sigui possible, la ventilació i la il·luminació naturals", detallen.
Segons la Guia Michelin, "les 15 habitacions i suites emanen tranquil·litat, tant a nivell visual com acústic, i prescindeixen de dispositius superflus, com ara els televisors. Tot és natural i tocable, amb acabats en sumptuoses textures orgàniques".
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»