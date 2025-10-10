Trobada micològica
Llagostera s’erigeix diumenge com a capital dels bolets
La Fira del Bolet atrau un dia a l’any milers d’amants dels bolets en un certamen que es porta a terme al centre històric d’aquest municipi del Gironès
Abel Cobos
El rossinyol, el pinetell o l’ou de reig seran els protagonistes a la localitsat de Llagostera (Gironès) diumenge, 12 d’octubre. Des de primera hora del matí fins ben entrada la tarda, el nucli antic del poble s’omplirà amb centenars de parades de mestres boletaires venent tota mena de bolets locals. Un homenatge que se celebra anualment en plena temporada de bolets en aquest poble, situat al quilòmetre zero de la cultura del bolet català: els massissos de les Gavarres i l’Ardenya. Així és la Fira del Bolet, que ha anat creixent en nombre cada any, i ha superat els 10.000 visitants i s’ha convertit en un imprescindible en el calendari dels bolets tardorals. Per descomptat, no només estarà dedicada a la venda dels fongs locals, sinó que també donarà un gran pes a la gastronomia (al cap i a la fi, és un ingredient imprescindible a la cuina catalana).
Complementant el mercat, la Fira del Bolet oferirà un catàleg amb activitats culturals. Per exemple, la visita del campanar de l’església que corona el poble, fins a sessions de jocs de taula, tallers familiars i animació musical.
Llagostera, a una hora de Barcelona, és la porta d’entrada a una zona natural amb moltes rutes. Es pot aprofitar la visita a la fira de bolets per fer una mica de senderisme, pots aprofitar per descobrir la ruta de monuments megalítics descoberts a les muntanyes de la regió. Per exemple, la cova d’en Daima, amb un dels dòlmens més espectaculars de Catalunya. A Wikiloc, la Viquipèdia dels excursionistes, hi ha una versió de la ruta per a tota la família, sortint de Romanyà de la Selva, al costat de Llagostera.
