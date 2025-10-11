5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
Són perfectes per escapar del bullici del dia a dia.
Laia Póo Alergret
La tardor no només marca el final de l’estiu, sinó també la tornada a la rutina de molta gent. Per això, trobar un cap de setmana per desconnectar i fugir del dia a dia és gairebé una obligació.
Tot i que el primer que ens ve al cap quan pensem en una destinació per evitar aglomeracions pot ser una casa rural aïllada enmig de la muntanya, encara hi ha ciutats europees poc massificades on podem passar un parell de dies tranquils mentre descobrim els seus racons més secrets. A continuació, et proposem cinc ciutats ideals per fer una escapada aquesta tardor.
Bordeus, França
Situada a la costa atlàntica, al sud de França, sovint és coneguda com “la perla d’Aquitània”. També rep el sobrenom de “la Bella Dorment”, en referència al fet que antigament el seu centre històric no estava gaire ben conservat. El 2007, la UNESCO la va declarar Patrimoni de la Humanitat pel seu excepcional conjunt urbà monumental, testimoni del Segle d’Or de la ciutat.
El punt més destacat que cal visitar és la catedral de Sant Andreu, una impressionant església d’estil gòtic construïda entre els segles XI i XIV, que forma part del Camí de Sant Jaume a França.
Altres llocs d’interès són el Gran Teatre, considerat un dels més bonics del món; la Porta de Cailhau, una torre gòtico-renaixentista del segle XV; el Jardí Públic, amb 11 hectàrees que inclouen un jardí botànic i el Museu d’Història Natural; o la Cité du Vin, el museu del vi més famós del món.
Val molt la pena passejar per la riba del riu Garona, ja que passa per molts dels punts turístics principals de la ciutat.
Hamburg, Alemanya
El seu nom complet és “Ciutat Lliure i Hanseàtica d’Hamburg”, ja que en el passat formà part de la Lliga Hanseàtica i fou una ciutat imperial lliure del Sacre Imperi Romanogermànic.
És una ciutat portuària situada a la vora del riu Elba i és coneguda pels seus nombrosos canals que travessen els carrers. Navegant-hi, es pot descobrir la Speicherstadt, el districte d’emmagatzematge més gran del món, declarat Patrimoni de la Humanitat per la seva importància històrica i arquitectònica.
A partir de finals de novembre, la ciutat s’omple de més de deu mercats de Nadal, el més famós dels quals és el de la Rathausmarkt, la plaça de l’ajuntament, presidida per un majestuós edifici barroc.
Altres punts d’interès són l’església de Sant Miquel, el parc Planten un Blomen, amb un hivernacle tropical, o la Galeria d’Art d’Hamburg, amb obres de Monet, Rembrandt i Picasso.
Manchester, Regne Unit
Una altra ciutat amb canals, construïts entre els segles XVIII i XIX. Gràcies a ells, Manchester es va convertir en un model de la Revolució Industrial, ja que aprofitava l’energia hidràulica.
Un dels principals punts d’interès és la catedral de Manchester, d’estil gòtic, construïda al segle XIII i restaurada després de la Segona Guerra Mundial.
Per als amants de la lectura, destaca la John Rylands Library, inaugurada el 1900, que conserva manuscrits, llibres antics i fins i tot el fragment original més antic del Nou Testament. També es pot visitar la Chetham’s Library, la biblioteca pública més antiga del país, amb més de 100.000 volums.
El barri de Castlefield, antiga zona industrial, combina ruïnes romanes, gratacels i fàbriques, mentre que Chinatown, el segon barri xinès més gran del Regne Unit, és un dels llocs més fotografiats de la ciutat.
Basilea, Suïssa
Plena de contrastos, Basilea s’alça a la vora del riu Rin i és coneguda com la capital cultural de Suïssa. Combina tradició i modernitat, amb edificis del segle XV i obres d’arquitectes contemporanis.
La catedral de Basilea és l’edifici més emblemàtic. A finals del segle XI tenia cinc torres, però després del terratrèmol del 1356 només se’n van reconstruir dues.
Al centre històric es poden veure el Mittlere Brücke, un dels ponts més antics sobre el Rin; la Porta Spalentor, una de les tres que es conserven de l’antiga muralla; o museus com el Kunstmuseum, el Museu Tinguely i el Museu dels Joguets.
Bolonya, Itàlia
Fundada pels etruscs, Bolonya és coneguda com “la Ciutat Roja” pel color de les seves cases i teulades.
Per començar a descobrir-la, cal visitar la Piazza Maggiore, que conserva l’aspecte del segle XV i on es troben edificis emblemàtics com el Palazzo Comunale, el Palazzo del Podestà, la Basílica de Sant Petroni, el Palazzo Re Enzo i la Font de Neptú.
A la Piazza di Santo Stefano, d’origen medieval, hi ha el conjunt conegut com “les Set Esglésies”, format per quatre temples que encara es conserven i tres que han desaparegut amb el temps.
La ciutat és també famosa pels seus portici, que s’estenen al llarg de més de 40 quilòmetres. La seva construcció, d’origen medieval, aprofitava al màxim l’espai i proporcionava protecció davant les inclemències del temps.
