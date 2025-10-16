Plans per al cap de setmana a la Catalunya central: què no et pots perdre
Del Shopping Fest de Manresa als Embarrats de Sant Joan de Vilatorrada, casa nostra s'omple de propostes per fer del 17 al 19 d'octubre
Redacció
Manresa
ARTÉS
- Correllengua. Dissabte, a les 10 h, pintada d’un mural a la cruïlla del carrer Rocafort amb el passeig Diagonal. A partir de les 17 h, a l’exterior de Cal Sitges, jocs tradicionals, culturals i de promoció de la llengua, amb la participació d’El Cep i els Bastoners d’Artés. A les 18 h, berenar popular i lectura del manifest. Tot seguit, espectacle La tieta Lourdes fa Rodoreda, a càrrec de la contacontes Elisa Jorba. A les 20 h, a l’antic escorxador, actuació del grup Humana Sound System. A les 21 h, sopar popular. A les 21 h, concert del grup Üll, que presentarà el disc Artés. Organització: Ateneu Popular la Falç.
BERGA
- Correllengua. Divendres, a les 17.30 h, conta-contes infantil amb textos de Mercè Rodoreda. A les 19.30 h, club de lectura feminista amb el llibre El carrer de les Camèlies, de Mercè Rodoreda. Dissabte, d’11 a 13 h, gimcana pel carrer Major i voltants amb entitats berguedanes. A les 14 h, a la plaça de les Cols, arrossada popular. Cal inscripció prèvia. A les 16 h, El Gran Dictat. A les 17.30 h, a la plaça de Sant Pere, 5a Diada castellera Xavi Batriu Sibila, amb els Castellers de Berga, Moixiganguers d’Igualada i els Castellers de Tolosa. A les 20 h, al Cine, animació infantil amb Jaume Barri. A les 23 h, Karaokes Band i, després, Pd’s. A les 18 h, al Pavelló de Suècia, entrega dels 16 Premis Climent Forner a les persones nouvingudes que aprenen i utilitzen el català. Amb el periodista Carles Solà, la creadora de continguts Sonia Suamor Mitja catalana i el duet PuigFarré. Conduïts per Maryam Badaoui i Xavier Gonzàlez-Costa.
CAL ROSAL
- Festa del Bolet. Dissabte, a les 11.30 h, demostració de cuina: risotto de bolets a càrrec de La Cuina del Barbut. En acabat, els assistents podran tastar el plat elaborat. A les 12.30 h, concert amb Marc River. Diumenge, a les 10.30 h, concurs de dibuix infantil a càrrec d’AMIC de Cal Rosal. A les 11.30 h, taller d’introducció al món del rugby a càrrec de Rugby Berguedà. A les 11.30 h, taller d’espelmes a càrrec de La Mel de l’Avi Joan. A les 12.30 h, concert amb el duet Rachel i Tote.
CALDERS
- Calders Juga. Dissabte, al matí, a partir de les 10 h; i a la tarda, a partir de les 15.50 h, nova edició del festival de jocs de la taula de la Catalunya Central: rol, partides amb l’autor, joc expert, tornejos espais familiars, novetats editorials... En espais com el centre cívic, el casal, la biblioteca, la plaça, la fàbrica i espais singulars: Cal Cuyàs, la presó i Cal Tender. A les 13.30 h, concert de Quart de Blues. A les 14 h, dinar de germanor. Més informació i activitats amb inscripció prèvia a caldaus.cat.
CASTELLAR DE N’HUG
- 3a Desfilada Bouvier de Berna. Diumenge, a les 10 h, trobada a l’aparcament del camp de futbol. A les 10.15 h, benvinguda i recollida d’obsequi per a tots els participants inscrits. A les 11 h, sorteig d’agraïment. Tot seguit, inici de la desfilada fins a l’església, agraïment a l’Ajuntament, activitat sorpresa, foto grupal, ballada de sardana i passeig fins al mirador. A les 14 h, al restaurant la Closa, dinar. Cal haver fet inscripció.
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
- 6a Diada del Setge. Dissabte, a les 9 h, 6a caminada popular teatralitzada per la Ruta del Setge (7 km), pels principals punts de la batalla de 1822. Al castell de Sant Esteve, esmorzar de coca i xocolata. Al migdia, al local social, exposició dels treballs dels alumnes de l’escola Sant Roc sobre el Setge de Castellfollit de Riubregós. A les 20 i a les 21.30 h, sessions de l’espectacle músico-teatral Aquí és Castellfollit, dirigit per Jordi Servitge i amb música i guió d’Albert Fibla. En acabar, entrepà de botifarra i cava Vallformosa. Organització: Associació Cultural Castro Follit.
COPONS
- 3a Fira Singular de Cultura Artesana. Dissabte, als baixos de les cases del poble, 17 artesans mostraran i posaran a la venda peces úniques i de qualitat de pintura en seda, vitrall, artesania en cuir, ceràmica, lutier, estampació botànica, fotografia artesana, artesania de la llana, cosmètica natural, tèxtil i joieria. Activitats per a totes les edats, totes gratuïtes i algunes amb inscripció. De 10 a 20 h, a la sala polivalent, exposició Entre mans i ànima. D’11.30 a 13 i de 17 a 18.30 h, ruta cultural guiada per descobrir la història i el passat tèxtil de Copons. D’11.30 a 13.30 i de 17 a 19 h, projecció audiovisual Artesans del Temps amb Artisania. Tallers artesans de disciplines variades: cianotípia, estampació botànica, creació de vitralls i joies. Tallers infantils: Jo vull ser artesà!. Accions participatives i demostracions en viu. Accions divulgatives sobre els oficis i els materials. A les 20 h, concert de cloenda a càrrec d’Emiliano Roca, músic i lutier. Més informació: www.artisania.cat.
FONOLLOSA
- Sant Galderic Fest. Dissabte, a les 19 h, a La Fàbrica, tast de cerveses Hoppit. Preu: 20 euros. Inscripcions: 620 026 153 (WhatsApp). Seguidament, sopar. A les 22 h, concert de Mazoni. Entrades: 8 euros, i 6 euros per als socis de l’ACR Fonollosa. Gratuït per a menors de 12 anys. Per acabar, sessió amb djlocco. Preu especial: tast i concert: 25 euros. A la venda a www.acrfonollosa.cat.
IGUALADA
- Festes del Pilar del barri de la Font-Vella. Fins diumenge, al local del carrer Custiol, 3, exposició de quadres de pintura ràpida. Horari: divendres, de 19 a 21 h; i dissabtes i diumenges, d’11 a 13 i de 18 a 20 h. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Pius XII, 29è Mercat de la Puça i 4t mercat d’oportunitats i d’intercanvi. De 12 a 14 h, matí de jocs familiars organitzat per l’associació Punt de Partida. A les 19 h, a l’església del Roser, concert del Cor Exaudio. Taquilla inversa. A benefici de l’Associació contra el Càncer. Diumenge, a les 10.30 h, al nucli antic, 33a Diada de la puntaire, amb la participació de grups d’arreu de Catalunya. A les 14 h, a la plaça Pius XII, cargolada popular. Preu: 22 euros. Venda de tiquets al restaurant L’escorxador (621 231 789).
- TextilFest. Avui, a les 17 h, al Museu de la Pell, taller de brodat de fotografies. Gratuït. Cal inscripció a www.tiquetsigualada.cat. Diumenge 26 d’octubre, de 10 a 13 h, amb trobada al pati del Museu de la Pell, visita guiada RECorreguts Tèxtils pel barri del rec d’Igualada. Es visitaran una desena de punts claus del llegat fabril del barri del Rec. Gratuïta. Cal inscripció: 93 804 67 52 o m.igualada@diba.cat. D’11 a 14 h, taller De la ovella a la madeixa. 18 euros. Inscripcions: www.tiquetsigualada.cat. Amb programació fins al 26 d’octubre, TextilFest és un esdeveniment pioner a escala estatal que combinarà art, artesania, sostenibilitat i participació ciutadana al voltant de la cultura tèxtil. Organització: Associació per a la Creació Tèxtil.
MANRESA
- 2a Shopping Fest. Dissabte, de 9.30 a 21.30 h, ofertes, promocions i activitats lúdiques pensades per a totes les edats. El centre es convertirà en un gran aeroport comercial i cada zona comercial esdevindrà una porta d’embarcament. La plaça Sant Domènec serà el centre neuràlgic de la festa, on s’anunciaran promocions i ofertes especials. Al vespre, músics d’un Dj i actuacions musicals itinerants. Hi haurà també menús especials als restaurants i una ruta dedicada a les botigues més antigues. Organització: Ajuntament de Manresa, UBIC i associacions de comerciants. Més informació: www.manresashoppingfest.cat.
- Dia de la Seu. Dissabte, a les 18 h, a la basílica de la Seu, rosari de l’Any Jubilar, cantat i resat, amb la participació de la Capella de Música de la Seu. Diumenge, a les 11 h, a Santa Maria de la Seu, missa solemne de dedicació de la basílica, amb l’acompanyament de la Capella de Música de la Seu. Visita lliure a la Seu en finalitzar la missa.
- Escape Town de la Manresa rural. Dissabte, de 10 a 13.30 h, trobada al santuari de la Salut de Viladordis. Experiència participativa i gratuïta per descobrir el poble a través del joc i la saviesa dels seus veïns. Dissenyat per l’empresa Gaudire. Cal fer inscripció. Més informació: viladordins@gmail.com.
- The Brewers Calling. Dissabte, de 16 a 22 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. 10 cerveseries i 60 tiradors. Preu: 19,50 euros 4 cerveses. A la venda a cervesalapirata.com.
- Oktober Fest’25. Fins al 2 de novembre, a partir de les 18 h, a la sala Stroika (av. dels Dolors, 17), a càrrec d’Ítaca Market. Tornejos i jocs, cervesa i gastronomia, pantalles per seguir els partits del Barça i el Baxi Manresa, música i Dj’s, activitats per als infants. Entrada gratuïta.
MONTSERRAT
- Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabte, a les 12 h, a la plaça Sant Jordi, balls tradicionals amb l’Esbart Sant Martí del Clot (Barcelona). A les 13.15 h, a la basílica, ofrena coral del Pax Cor de Cambra. Cal fer reserva. Diumenge, de 9 a 17 h, a la plaça de la Creu i al passeig de l’Escolania, 12a Montserratina, exposició del Club Vehicles Històrics de Lleida. A les 11 h, a la basílica, al final de la missa conventual, ofrena coral de la Coral Roses de la Gent Gran de Sant Feliu de Llobregat, Ateneu SantFeliuenc i Grup d’Havaneres. Cal fer reserva. A les 12 h, a les places, actuacions de Falcons i Castellers de Vilafranca del Penedès. A les 13.15 h, a la plaça dels Apòstols, cantada d’havaneres de Sant Feliu de Llobregat. Dilluns, a les 12.40 h, a la basílica, ofrena coral del Shepherd of the Valley Senior Choir (Estats Units).
NAVÀS
- 93a Fira de Tardor. Divendres, de 17 a 19.30 h, a la plaça de l’Església, jocs al carrer. A les 18 h, a la biblioteca Josep Mas Carreras, trobada amb la periodista i escriptora Núria Bacardit, autora de Les orquídies del mal; i lliurament de premis del 10è Certamen de Relats Breus 2025. A les 19 h, al Centre Enoturístic del Pla de Bages, experiència sensorial i artística Set de joia: art, vi i joieria en diàleg. Dissabte, a les 9 h, comerç al carrer. A les 9 h, al Centre Enoturístic del Pla de Bages, Entrevinyes, caminada d’uns 7 km, degustació de vins i embotit. Inscripcions: 2 euros a entrades.navas.cat o 3 euros el mateix dia. De 10 a 14 i de 16 a 20 h, Centre Enoturístic del Pla de Bages, jornada de portes obertes i exposició Set de joia. A les 12 h, a la plaça de l’Església, vermut, tapes i vins de proximitat. A les 12 h, a la plaça de l’Església, presentació del Gegantó i la seva acompanyant. A les 12.45 h, concert amb Moi&Toti. A les 16 h, al Casal de la Gent Gran, torneig de botifarra. A les 16.15 h, a la plaça de la Coopertiva, Festival test: tres obres teatrals de petit format. Gratuït. No cal reservar entrades. A les 17 h, a la plaça de l’Església, berenar i 2a trobada de bestiari de Navàs. A les 18.30 i a les 22 h, al Casal Sant Genís, teatre: Taules separades, de Terence Rattigan, amb el Grup Escènic Navàs. Entrades: 8 euros. Venda anticipada a Josep Seriols (Església, 13). A les 19 h, a la plaça de l’Església, TastaEntorn, tapes i vins de proximitat. A les 20.15 h, a la plaça de l’Església, concert amb Cece Gianotti Band (cançó italian i grans clàssics). A les 22.15 h, a la plaça de l’Ajuntament, balls amb Pocasolfes (folk). A les 00 h, a la pista Sant Jordi, La bestiesa: concert amb Pd Ocellet, Tractor Tracks i Dj Costix. Entrades: 5 euros. Diumenge, de 10 a 14 i de 16 a 20 h, al Centre Enoturístic del Pla de Bages, jornada de portes obertes i exposició Set de joia. Tot el dia, a la plaça de l’Ajuntament, 44a Fira d’Artesania, exposició de fotografies de Foto Film Navàs i demostracions d’oficis i tallers d’artesania. A les 10 h, 28a trobada de puntaires. A les 12 h, 37a Roda d’esbarts de la Catalunya Central. A les 16 h, jocs infantils Xics del Xurrac, amb Tombs Creatius. A les 18 h, audició de sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell. Tot el dia: a la carpa A prop. A les 10 h, presentació de Muràlia, procés creatiu i ruta pels murals de Navàs. A les 11 h, Eixarcolant porta les plantes oblidades al plat. A les 12 h, tast de formatges. A les 13 h, Crea un vermut al teu gust. A les 17 h, tast de xocolates. A les 18 h, tast de vins. A les 19 h, tast de cervesa.
PUIGCERDÀ
- Quinto de Vilallobent. Dissabte, a les 21.30 h, al local social. Reserva de cartrons: 661 755 633.
- Quinto de la Penya Barcelonista de Puigcerdà. Diumenge, a les 17 h, a la rambla Josep Maria Martí, 12. Obert a tothom. En funció dels partits del Barça pot variar l’hora. Confirmar al 680 735 833 (Pere).
SALLENT
- Festa de la Tapa i la Cervesa: Oktoberfest. Dissabte, d’11.30 a 00 h, a la Plaça Sant Antoni M. Claret. A les 12.30 h, concert de 4Cat, rock en català. A les 21.30 h, concert de S’Temple Bar. Organització: Sallent Comercial.
SANT FRUITÓS DE BAGES
- Mercat de la Terra. Dissabte, de 10 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. A les 10 h, tastet de producte de temporada. A les 11 h, activitat de Malbaratament alimentari, a càrrec de l’Obradora. A les 12 h, vermut musical.
- Festival d’Octubre. Dissabte, a partir de les 18 h, a la plaça Alfred Figueras. Festa de la cervesa a càrrec de l’Ajuntament i l’Associació Cavalcada de Reis.
SANT JOAN DE VILATORRADA
- Embarrats de Festa Major. Divendres, a les 18.30 h, al pati de la ludoteca, Cassino del Progrés Vilatorrense, a càrrec de Les Vilatukades. De 18.30 a 22 h, amb inici al pati de la Xemeneia de Cal Gallifa, visita teatralitzada a les fàbriques: Les fàbriques de festa major. De 19.30 a 23 h, al pati de la ludoteca, El racó del golafre, a càrrec de la Verbena. Dissabte, durant tot el dia, itinerant amb inici a la plaça de l’Església, Xarop de canya. Al carrer Vilaseca, Retrata’t, tu ets l’estrella. A les 11 h, a la plaça de l’Església, repic de campanes i traca de festa major. Al carrer del Riu i voltants de Cal Gallifa, obertura del mercat d’artesans, de comerç local i entitats. Al pati de la ludoteca, obertura del Cassino del Progrés Vilatorrense, a càrrec de Les Vilatukades. Al carrer Vilaseca, davant de Cal Gallifa, Carro de contes. A la plaça Major, La carpa invisible del Sr. Trifelli, a càrrec de la Cia Passabarret. A les 11.30 h, itinerant amb inici a Cal Gallifa, Transhumància, de la companyia Xip Xap. A les 12 h, al pati de la ludoteca, Que no falti la música!. Itinerant amb inici a la plaça de l’Església, La cercavila dels desastres. A les 12.30 h, a la plaça de l’Església, ball d’esbart. A les 13 h, al pati de la ludoteca, cançons de taverna Del Sur a Sant Joan de Vilatorrada. A les 13.30 h, a Cal Gallifa, La cabrada de Sant Sebastià, dinar popular. A les 17 , al costat de la carpa d’informació d’Embarrats, Saluda al matrimoni de turistes modernistes i fes-te una foto amb ells. A les 17.30 h, a la plaça de l’Església, La coral de Sant Joan. De 18.30 a 22 h, amb inici al pati de la Xemeneia de Cal Gallifa, visita teatralitzada a les fàbriques: Les fàbriques de festa major. De 19.30 a 23 h, al pati de la ludoteca, El racó del golafre, a càrrec de la Verbena. Diumenge, durant tot el dia, itinerant amb inici a la plaça de l’Església, Xarop de canya. A la carpa d’informació, Viu l’encant del cinema antic de dibuixos animats. A les 9 h, al pati de la Xemeneia de Cal Gallifa, esmorzar popular. A les 10 h, a la plaça Major, plantada de gegants de la 42a Trobada de Gegants de Sant Joan de Vilatorrada. Al pati de la Xemeneia de cal Gallifa, espai gastronòmic. Al carrer Major, 6a trobada de puntaires. A les 10.30 h, a la plaça de l’Església, repic de campanes i traca de festa major. A les 11 h, al carrer Vilaseca cantonada carrer Lleida, passejades amb carro de cavalls. Al carrer del Riu i voltants de Cal Gallifa, obertura del mercat d’artesans, de comerç local i entitats. Al pati de la ludoteca, obertura del Cassino del Progrés Vilatorrense, a càrrec de Les Vilatukades. A les 11 h, a la plaça Major, mostra de balls i presentació de gegants convidats a la trobada. A les 12 h, al pati de la ludoteca, Que no falti la música!. A la rampa del carrer Canal a la fàbrica Burés, visita guiada a la fàbrica Burés, la turbina i el canal. Al passeig Gallifa, a l’alçada de Barrufets, L’escola de minyones i minyons. A les 11.30 h, cercavila de gegants pels carrers del poble amb final a Cal Gallifa. A les 12 h, itinerant amb inici a la plaça de l’Església, Els escolanets fugitius. A les 12.30 h, a la plaça de l’Església, inauguració oficial d’Embarats, i passacarrers inaugural. A les 13 h, al passeig del Riu amb carrer del Riu, Les bugaderes. Al pati de la ludoteca, L’esbart de la Verbena. Itinerant amb inici a Cal Gallifa, Les xafarderies de la festa major. A les 16.30 h, a la plaça de l’Església, ballada de sardanes amb la Cobla Súria. A Cal Gallifa, representació de sarsuela. Itinerant amb inici a Cal Gallifa, Les xafarderies de la festa major. A les 17 h, al passeig Gallifa, a l’alçada de Barrufets, L’escola de minyones i minyons. A la rampa del carrer Canal a la fàbrica Burés, visita guiada a la fàbrica Burés, la turbina i el canal. Itinerant amb inici a la plaça de l’Església, Els escolanets fugitius. A les 17.30 h, a la plaça de l’Església, La consagració de l’església i, tot seguit, itinerant, Processó de rogacions. A les 18.30 h, al passeig del Riu amb carrer del Riu, Les bugaderes. A la plaça de l’Església, serenata amb la cobla Súria. A les 19 h, a la plaça Major, final de festa d’Embarrats amb l’espectacle de circ Dispers, de la Cia Tarannà. Tot seguit, castell de focs.
LA SEU D’URGELL
- Fira de Sant Ermengol, 31a Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Divendres, a la tarda; dissabte i diumenge, al centre de la Seu, parades de 50 formatgeries. A l’aula de tast s’han programat 13 tastos. Tiquet de 6 degustacions i un tast d’aigua Pineo: 9 euros. Activitat a l’aula de tast: 8 euros. Al Celler de Talarn, en dues casetes de fusta, hi participaran 6 cellers. Hi haurà una exposició de les lleteres de les diferents fires, pintades i decorades per Carme Invernon. 9 establiments oferiran plats on el formatge té protagonisme. Fira Xica, dissabte i diumenge, on els carrers del centre històric es convertiran en El regne ratolí: aventures, jocs i tallers. Activitats gratuïtes. Dissabte, a les 17.15 h, a l’escenari del passeig Joan Brudieu, contes gastronòmics del Pirineu amb el Tonet. Diumenge, a les 19 h, a l’escenari del passeig Joan Brudieu, concert-ball de música tradicional del Pirineu amb Lurretik. Cultura & fira: avui, a les 20 h, a la plaça dels Oms, Balkan Paradise Orquestra. Dissabte, a les 11 h, Swing Engine, cercavila swing. A les 12 h, a la plaça dels Oms, Escola Municipal de Música. A les 17 h, Loco Brusca, clown de carrer. A les 18 , al pati de la biblioteca, Fargar, dansa vertical. A les 20 h, a la plaça dels Oms, Alidé Sans, presenta Arraitz. Diumenge, a les 11 h, 13a Trobada de corals organitzada per la Coral Signum. A les 12 h, a la plaça dels Oms, Escola Folk. A les 17 h, a la plaça dels Oms, Sorguen, concert folk. Programa completa a www.firasantermengol.cat.
SOLSONA
- SolsoTerra, 5a Fira de la Terra del Solsonès. Divendres, d’11 a 13.30 h, a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal, jornada Masies + Sostenibles: La fusta aplicada a les construccions rurals. Organització: Consorci Leader Catalunya Central. A les 19 h, a la biblioteca Carles Morató, xerrada: Cases com arbres, a càrrec de Sílvia Ferrer-Dalmau, arquitecta especialitzada en baubiologie, biologia de l’habitat. Dissabte, a les 8.30 h, sortida des de la plaça del Camp per buscar exemplars per a l’exposició de bolets. Ho organitza: Grup de Natura del Solsonès. A les 9.30 h, a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès, jornada sobre transició energètica i territori. Organització: Col·lectiu per a un nou model energètic i social sostenible i Centre d’Estudis Lacetans. De 10 a 20 h, a la plaça Major, Mercat del bolet i el boletaire del Solsonès. A la plaça de la Catedral, venda de productes de La Menestrala. Al carrer Sant Miquel, mercat ecològic i artesà. De 12 a 21.30 h, a la plaça de les Moreres, 7è Solsbirra Fest. Cinc cerveseries artesanes catalanes i espai gastronòmic. Actuacions musicals: a les 12 h, Carlos Miñarro. A les 13.30 h, Jaume & Llum. A les 19 h, Bridgite Emaga. A les 20.30 h, Attih Soul. Ho organitza: Associació Blue Events. De 17 a 20 h, a la plaça del Palau Episcopal, jocs infantils: Andròmines. A les 17 h, a l’entrada de l’ajuntament, obertura de l’exposició de bolets recollits pel Grup de Natura del Solsonès. A les 18 h, a la plaça de la Catedral, espectacle de carrer Ecopia, l’escamot de la brossa. A les 19 h, al Museu de Solsona, xerrada: La gestió de l’aigua entre els ibers del nord. A les 22 h, al Teatre Comarcal, espectacle Embolica que fa fort, organitzat per la UBIC Solsona. Entrades: 10 euros. A la venda a entradessolsones.com. Diumenge, a les 9.30 h, sortida micològica a la finca Monegal. Cal reserva prèvia a coordinacio@firadesolsona.cat. De 10 a 14 h, a la plaça Major, Mercat del bolet i el boletaire del Solsonès. A la plaça de la Catedral, venda de productes de La Menestrala. Al carrer Sant Miquel, mercat ecològic i artesà. De 10 a 11.30 h, al santuari del Miracle, 4a prova del Circuit Comarcal de Cross Escolar del Solsonès-Setmana Bio. D’11 a 14 h, a la plaça de Palau, jocs infantils: Andròmines. A les 11 h, a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal, activitat: Feno-Rural-Ciencia ciutadana en acció. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a coordinacio@firadesolsona.com. A les 12 h, a la plaça Major, demostració de cuina La cuina Pim Pam de l’Arnau, amb Arnau Paris. Cal inscripció gratuïta a coordinacio@firadesolsona.com. De 12 a 14 h, a la plaça de les Moreres, 7è Solsbirra Fest. Cinc cerveseries artesanes catalanes i espai gastronòmic. A les 12 h, lliurament de premis. A les 12.30 h, actuació musical de La Mayela. Ho organitza: Associació Blue Events. A les 13 h, a la plaça del Palau Episcopal, lliurament de premis del concurs de dibuix de la fira i de la prova de cross Setmana Bio. A les 19 h, al Teatre Comarcal, espectacle Embolica que fa fort, organitzat per la UBIC Solsona. Entrades: 10 euros. A la venda a entradessolsones.com.
SÚRIA
- Suriatrastos. Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.
- 43a Trobada Nacional de Trabucaires de Catalunya. Dissabte, a les 11 h, cercavila inicial amb sortida des dels barris de Sant Jaume, Joncarets, Poble Vell, Santa Maria i centre urbà, en direcció cap a la Casa de la Vila. A les 12 h, acte institucional a la Casa de la Vila, amb actuacions de la Societat Coral La Llanterna i la Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música, i ball de Cascavells. A les 12.30 h, inici de la cercavila de cloenda, en direcció cap al monument a la mineria. A les 13.30 h, galejada final. A les 14.30 h, a la plaça SAnt Joan, dinar de germanor. a les 16.30 h, tarda infantil: contacontes A poc a poc, amb l’autora, Eva Ferrer, i la il·lustradora, Eva Salvador; i jocs tradicionals. A les 20 h, concert amb The Paxanguers i Les Pubis on the mix. Activitat del 150è aniversari dels Trabucaires del Tro Gros.
