Viatge a l'antiga estació fantasma de Barcelona
La parada de Correus obre pel centenari de la xarxa de metro per primera vegada en mig segle. Conserva anuncis antics, el rètol, rajoles i una andana
Guifré Jordan / Gerard Escaich (ACN)
L'antiga estació de metro Correus de Barcelona, situada entre les parades de l'L4 Jaume I i Barceloneta, ha reobert durant la matinada d'aquest dimarts per primera vegada en mig segle per acollir visites en el marc de les activitats programades per celebrar el centenari de la infraestructura. L'estació fantasma, que des que va tancar el 1972 ha estat envoltada d'un aura d'enigma, misteri i llegendes, ha viscut "l'excepcionalitat" de rebre visitants quan la xarxa de metro ha aturat el servei passada la mitjanit. És la primera de 9 jornades nocturnes en què s'ensenya l'espai, i la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha admès que "no serà possible fer-ho gaire sovint" en el futur. Correus encara manté anuncis antics, el rètol de l'estació, rajoles i una andana.
En declaracions als mitjans des de les vies per on passen els trens de l'L4 a l'altura de l'antiga parada, Bonet ha destacat l'expectació que especialment ha suscitat la reobertura d'aquesta estació fantasma, així com la de Gaudí, que serà més fàcil de visitar en un futur, ja que no requereix que s'aturi la xarxa de suburbà. En el cas de la de Correus, però, s'ha de fer de nit i en un dia en què no hi hagi previst cap manteniment a les vies, per on encara passen combois. En el marc dels actes del centenari, s'obrirà sis nits per al públic general –els 275 passis es van esgotar poc després que estiguessin disponibles– i tres pel personal de TMB.
La també tinenta d'alcaldia de Barcelona ha explicat que "tot el que ha de passar perquè el metro funcioni" a partir de les 5 del matí no permet que l'activitat a Correus es pugui fer regularment, tot i no descartar que es repeteixi. De fet, les dificultats tècniques no han permès en aquest mig segle rehabilitar l'antiga estació, només conservar-ne alguns anuncis i, recentment, netejar-la i posar-hi algun element museístic com el so recreat de les obres quan la van construir el 1934.
Degut l'èxit d'inscripcions en el conjunt d'activitats, ha explicat que s'obriran noves visites els mesos de novembre i desembre al centre de control del metro, a l'estació fantasma de Gaudí i al taller de les instal·lacions del ZAL que donen servei a les línies 9 i 10.
"L'estació fa 50 anys que està aturada en el temps"
Els primers visitants que han participat en l'activitat, han començat la ruta a l'andana de Jaume I direcció La Pau, han baixat a les vies i han caminat durant uns 200 metres fins a arribar a les restes de Correus, que es poden entreveure viatjant en l'L4 entre Jaume I i Barceloneta direcció La Pau. L'Adrián ha explicat que "dins del túnel es viu diferent" l'experiència de veure l'estació de Correus comparat amb veure-la dins d'un metro en velocitat que no hi para. "És una part important de la història de la ciutat que determina com ens movem", ha afegit. A un altre dels visitants, l'Arnau, li ha semblat "molt interessant poder veure dins la closca del metro com està construït per dins" i ha destacat que l'estació "fa 50 anys que està aturada en el temps".
Clausurada quan el metro va perllongar-se fins a la Barceloneta
L'estació de Correus es va inaugurar el febrer del 1934 a tocar de l'antic edifici de Correus, al final de la Via Laietana. Es tractava d'una estació austera, amb una sola boca que donava al carrer i només una via perquè era final de línia, amb les parets arrebossades i la caseta del cap d'estació a les andanes. La infraestructura va experimentar tres renovacions: una el 1946 on es van instal·lar fluorescents, una segona tres anys després on es van allargar les andanes, i l'última el 1956. Una de les andanes, d'1,84 metres d'ample, era de servei, perquè el maquinista es mogués d'un extrem a l'altre del tren quan arribava al final de línia, mentre que l'altra era de passatgers.
L'any 1970 es va planificar el perllongament de l'actual L4 cap a Selva de Mar i es va decidir obrir una nova estació a Barceloneta. La proximitat de Correus amb Jaume I i amb la nova parada va fer decidir a les autoritats de clausurar-la el 20 de març del 1972. Des de llavors, l'indret està congelat en el temps, amb algunes rajoles blau cel encara enganxades a la paret, alguns anuncis de mobles i una propaganda d'unes eleccions provincials de l'any 1971, amb el candidat Eduardo Tarragona encara visible. També es pot veure l'andana de servei, mentre que l'altra es va eliminar perquè allà s'hi va construir una altra via –la línia es va allargar i en necessitava dues per donar servei a ambdues direccions.
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
- «El principal projecte ferroviari a la Catalunya central és el Tren-tramvia del Bages, amb la possibilitat de tenir continuïtat fins a Berga»