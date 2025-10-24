10 plans irresistibles per sortir aquest cap de setmana a la Catalunya central
De l'Ecoviure a la Fira de la Coca i el Mató, la regió central s'omple de propostes del 24 al 28 d'octubre
Redacció
Manresa
AVIÀ
- Dinar dels 40 anys de l’Ateneu. Dissabte, a les 14 h, a la Sala gran de l’Ateneu. Sobretaula amb Correnotes Band i la Coral Santa Maria.
BERGA
- 26è Aniversari del Casal Panxo. Dissabte, a les 17 h, primera classe de sardanes al Casal Panxo; a les 19 h, tast de cerveses amb la Rosa de Grenyut (8€ socis; 10 no socis); a les 21 h, sopar popular (6 i 8 €); després, lectura de manifest i concert de Jacob Comellas. Diumenge, a les 10 h, taula rodona amb Casals i Ateneus de la Catalunya central; a les 13 h, vermut musical; a les 14 h, dinar popular (13 i 15€) i ales 16 h, concert acústic dels Trinxats.
CALLÚS
- Mil·lenari de Viladelleva. Diumenge, caminada Montserrat, Callús i Viladelleva. Opcions de 41 km i de 13 km (des de Callús). Els gegants Maria de Viladelleva i Tinet dels Manxons també aniran a peu fins a l‘ermita romànica. A les 13.30 h, ballada de gegants. A les 14 h, davant de l’ermita de Viladelleva, dinar popular. Cal haver fet inscripció.
CAL ROSAL
- Mercat de productes de la terra. Diumenge, a les 11 h, jocs tradicionals amb L’Anònima; a les 11.30 h, showcooking; a les 12.30 h, concert amb De tu a tu. Durant el matí, exposició micològica de Lluc Escánez.
CARDONA
- 32a Fira de la Llenega i el ‘bosc de tardor’. Diumenge, a partir de les 10 del matí, a la plaça del Mercat. Exposició micològica; espectacle musical de Musicant, visita guiada a la Casa Combelles, arrossada popular i tast de vins i showcooking amb el xef manresà Jordi Llobet.
IGUALADA
- TextilFest. Dissabte, de 10 a 13 h, a Igualada Fashion Lab, jornada sobre l’impacte social de l’artesania al territori, organitzada pel Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya: Re-conèixer la llana: a revolució suau. Entrada lliure i gratuïta. Diumenge, d’11 a 14 h, taller De la ovella a la madeixa. 18 euros. www.tiquetsigualada.cat. A les 11 h, amb trobada al pati del Museu de la Pell, visita guiada RECorreguts Tèxtils pel barri del rec d’Igualada. Es visitaran una desena de punts claus del llegat fabril del barri del Rec. Gratuïta. Cal inscripció: 93 804 67 52 o m.igualada@diba.cat. Amb programació fins al 26 d’octubre. Organització: Associació per a la Creació Tèxtil.
MANRESA
- Oktober Fest’25. Fins al 2 de novembre, a partir de les 18 h, a la sala Stroika (av. dels Dolors, 17), a càrrec d’Ítaca Market. Tornejos i jocs, cervesa i gastronomia, pantalles per seguir els partits del Barça i el Baxi Manresa, música i Dj’s, activitats per als infants. Entrada gratuïta.
- Ecoviure, fira de la sostenibilitat i medi ambient. Dissabte i diumenge, al Passeig de Pere III. Les plantes i la salut protagonitzen aquesta edició. Més informació a web.firamanresa.cat/ecoviure/
- Castanyada de l’AVV les Cots, el Guix i la Pujada Roja. Dissabte, a les 19 h, al local social del carrer Sant Joan, 34. Preu: 10€.
MONISTROL DE MONTSERRAT
- XXXIa Fira de la Coca i el Mató. Dissabte, de 10 (La Mentirosa) a 20.30 h i diumenge, de 10 a 20 h. Més informació a www.monistroldemontserrat.cat
