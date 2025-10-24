Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Barcelona es prepara per celebrar el ‘Gagaween’

L’actuació de la diva del pop els dies 28, 29 i 31 d’octubre, dates de misteri, genera diverses festes de Halloween dedicades en honor seu

Lady Gaga actua a Barcelona els dies 28, 29 i 31 d'octubre

Lady Gaga actua a Barcelona els dies 28, 29 i 31 d'octubre / EPC

Abel Cobos

Barcelona

Després de més de set anys sense trepitjar la Península, Lady Gaga torna a Barcelona. Ho fa amb The Mayhem Ball, gira per presentar el seu últim àlbum, Mayhem, amb sonadíssims temes com Die with a smile, Abracadabra o The dead dance. Serà la setmana que ve, el 28, 29 i 31 d’octubre. Com a reina dels petits monstres (el nom amb què s’ha batejat la seva base de fans), la diva pop sempre ha estat íntimament relacionada amb l’imaginari de Halloween. No és estrany que, ara que el concert i Halloween coincideixen, la ciutat s’hagi omplert d’homenatges a tots dos: el Gagaween.

Primera parada: Arena Xperience (ronda de Sant Pere, 19-21), el club que hereta l’esperit d’Arena Madre i Arena Classic, les mítiques discoteques d’ambient (ja tancades) del Gaixample. Els dies 28 i 29 d’octubre organitzen el Mayhem afterparty, un esdeveniment de pop i tribut a Lady Gaga on, a més, hi haurà xou de la drag queen Eevee. El dia 31 acolliran una festa de Halloween que també tindrà algunes picades d’ullet a la intèrpret de Bad romance i espectacle travesti de la folklòrica Jota Carajota.

Els dies 28 i 29 d’octubre, al Safari Club (Tarragona, 141),hi haurà una edició especial de la festa Yass!, amb un altre afterparty de Mayhem. A banda de pop i música de Lady Gaga, l’escenari s’omplirà amb dos de les travestis més sonades de la nit barcelonina: Sagittaria i Dovima Nurmi. I el dia 31, a la mateixa sala, la festa Tanga! estrena la nova temporada amb una festassa de Gagaween.

Però si hi ha una sala que retrà un homenatge amb magnificència a Lady Gaga és el Believe Club (Balmes, 56). "És la Gagaweek", prometen. Del 27 al 31, esdeveniments cada nit. "Gaga drag shows, after parties i Gagaween monster party", resumeix la seva agenda. En total, més de 15 artistes LGTBI que pujaran a l’escenari del bar per celebrar la cantant.

Finalment, La Federica (Salvà, 3). Aquest bar, que conserva l’esperit cabareter del Paral·lel, és famós pels seus espectacles travestis explosius i d’humor. Aquí el que importa és la qualitat dels acudits. Dijous, dia 30, Lady Red Velvet, britànica establerta a Barcelona, se suma al Gagaween dedicant-li un dels seus caòtics i entretinguts drag shows.

Observant la llista hi ha una cosa que queda clara: tots els locals que ofereixen homenatges són LGTBI. Al cap i a la fi, la devoció religiosa cap a dives del pop sempre ha sigut feu queer (i no només Lady Gaga, també Britney Spears, Madonna, Cher...). Això sí, tots els esdeveniments són heterofriendly. Inclusió al 100%.

TEMES

