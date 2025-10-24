FNAC obre nova botiga a la Rambla de Barcelona amb rebaixes i activitats
Patricia Castán
La multinacional FNAC va inaugurar ahir la seva nova botiga al 131 de la Rambla de Barcelona, al local que va ocupar la històrica sastreria Model fins al 2007. El local de sis plantes, que també va ser seu de H&M durant una dècada, ha viscut llargs mesos d’obres i els últims dies un esprint de preparatius i rodatge de cara a l’obertura. L’acte va comptar amb el director general de la marca a Espanya, Domingo Guillén, i una nombrosa representació de l’Ajuntament i de la Generalitat.
Per celebrar la mudança del que va ser el seu emplaçament fins a l’estiu passat a El Triangle, la nova FNAC va programar activitats al llarg de la jornada. Fins demà ofereix descomptes de l’IVA en tecnologia, i diverses promocions.
El nou espai, amb una llicència que es va tramitar a temps de no quedar afectat per la moratòria d’activitats comercials que viu la Rambla, distribueix la telefonia mòbil a la planta baixa, el gaming, la informàtica i la fotografia a la planta u, la música i el so a la dos, el còmic, els jocs i la papereria a la tres, els llibres a la quatre i destina la cinquena a l’àrea fòrum-llibres.
Suport institucional
Domingo Guillén va dir que la nova etapa oferirà "experiències a mida" del consumidor, en al·lusió als temps en què el mateix espai va despatxar vestits a mida. Considera que la macrobotiga, de 3.000 metres quadrats –una mica més petita que a El Triangle, però amb una disposició més fluida– serà un punt de trobada local. El van acompanyar de l’Ajuntament el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, el comissionat del Pacte per Ciutat Vella, Iván Pera, i altres representants de diferents àrees municipals. Per part de la Generalitat, hi va acudir la directora de Comerç, Marta Angerri, entre d’altres, a més d’altres convidats de l’àmbit cultural.
