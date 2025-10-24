Festes
Guia per no perdre't res de les Fires de Girona 2025
La ciutat rep milers de visitants que es no volen perdre algunes de les 200 activitats que se celebren durant 10 dies
Sant Narcís, la llegenda del qual relata que va ser capaç d’expulsar de Girona amb una plaga de mosques les tropes de Napoleó que pretenien envair la ciutat, rep des d’avui i fins al diumenge 2 de novembre tots els honors. Girona celebra les fires i festes de Sant Narcís amb un gran ventall d’actes i activitats que combinen la tradició, la cultura, la música i la diversió. Són dies d’alta intensitat en què la ciutat arriba a doblar el seu nombre d’habitants, especialment durant la jornada de l’1 de novembre, quan els carrers del nucli antic acullen fires i mercats artesanals.
El pregó d’avui des del balcó de l’ajuntament de Girona servirà per donar per inaugurades unes fires que inclouen la celebració de fins a 200 actes a diferents punts de la ciutat. La plaça del Vi serà l’escenari d’alguns actes multitudinaris de la celebració, com per exemple la festa d’inici del pregó amb la participació dels elements més tradicionals, com els gegants i els capgrossos. Serà avui a les vuit de la tarda. La mateixa plaça s’omplirà completament el diumenge 26 amb la celebració de la jornada castellera que reunirà els Marrecs de Salt, els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró. Girona s’ha consolidat durant els últims anys com una plaça castellera de referència. I el dia 31, quan es pongui el sol, serà el moment de la invasió dels morts vivents. Cada any, una legió de zombis participen en la denominada Zombiewalk com a avançament de la nit dels morts.
La música té un protagonisme especial durant tots els dies que dura la festa a Girona. La zona de la Copa, al costat mateix de la Devesa, es converteix en un gran escenari on actuen diversos grups i formacions i on se situen també les parades de begudes i menjar d’algunes entitats de la ciutat. Precisament, el parc de la Devesa és un altre dels principals punts d’atracció per a tots els visitants. El principal pulmó verd de Girona és on s’instal·len les atraccions de fires per a grans i petits. En un extrem també i al Palau de Fires se celebra durant unes jornades la fira industrial i comercial. Al llarg de la primera setmana se succeiran diferents activitats. El dimecres 29 d’octubre és festa local a la ciutat i en alguns municipis dels voltants i és la jornada en què el patró, sant Narcís, rep tots els honors amb una missa solemne.
