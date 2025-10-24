L’outlet efímer que arrasa al 22@
Les sabateries Casas han omplert una nau de calçat, oberta fins demà, que va atraure el primer dia 3.000 persones per caçar oportunitats a preu de ganga.
Meritxell M. Pauné
Les sabateries Casas superen el segle d’història i celebren aquesta setmana un esdeveniment fet a mida dels nous temps. La firma, nascuda a Terrassa el 1923 i liderada per la tercera generació, ha obert un outlet efímer al carrer Ciutat de Granada número 53, al cor del 22@ de Barcelona. Milers de sabates amb descomptes de fins al 85% omplen fins demà una gran nau diàfana davant la qual es formen llargues cues de clientela disposada al que faci falta per aconseguir la millor ganga. Només el primer dia, un dimecres laborable, van acudir-hi unes 3.000 persones. L’afluència, però també l’ambient experiencial i les enormes bosses de compres amb què surt el públic, testifiquen que l’aposta ha sigut un èxit clar.
No és casualitat: els outlets estan integrats en l’estratègia empresarial de Casas. "Ens permeten treure estoc de fa dues o tres temporades: el calçat és de mal reciclar i es deteriora cada any que passa, així que cal donar-li sortida", argumenta Cristina Casas, responsable de màrqueting i quarta generació de la saga. Aquest format comercial també els permet ampliar públic. La seva clientela estrella són dones de 35 a 54 anys amb fills i poc temps que valoren comprar calçat a tota la família en un sol establiment. Els outlets atrauen, a més, altres targets: "Ve gent que ja ens coneix, però també busca-xollos: persones que, sense renunciar a la qualitat, no busquen tendències de moda, sinó preus ganga".
Ja havien organitzat cites massives com l’actual i al maig es van estrenar al Poblenou. "Ens va sortir l’oportunitat, vam provar, i ens va anar tan bé que ara hi hem tornat", exposa la jove Casas. Reconeix que aquest cop els va fins i tot millor i ho atribueix al boca-orella. "Hi ha cua i la gent surt ben contenta, que és l’important", celebra, mentre despatxa sense parar munts de capses de sabates, com el seu pare, que també estava dimecres al peu del canó.
Els visitants de l’outlet es troben amb un sistema molt organitzat, en tres etapes, per agilitzar la gestió i evitar robatoris, amb preus a partir de 10 euros. La logística i l’horari (de 10 a 20 hores) requereixen una vintena llarga de treballadors.
38 milions de facturació
La cultura de l’oportunitat els ve d’origen. El fundador, Joan Casas, va muntar una fàbrica de calçat esportiu que va fracassar, però se’n va emportar 50 parells de sabates. Amb la seva dona, Camila, van apostar per obrir una botiga a Terrassa, la Zapatería Egara, amb aquest gènere sobrant. Al cap d’una dècada ja regentaven tres establiments, però la Guerra Civil els va tornar a deixar amb una. La postguerra va aguditzar l’enginy de la parella emprenedora, que va saber veure el poder publicitari de la ràdio: per comprar un parell de sabates, els clients rebien una cançó dedicada a l’emissora local.
La segona generació va fer el salt a Barcelona amb una primera botiga a Canaletes el 1963. El 1978 va obrir la de Portal de l’Àngel, que continua sent la flagship store de la companyia. Als 90 es va expandir fora de Catalunya de la mà de la tercera generació, que ha diversificat el negoci. La quarta ja comença a introduir-se en la gestió, així que no falta relleu per al futur.
Actualment, Casas té 46 botigues, la majoria a Catalunya, en format clàssic (Casas), urbà (U-Casas) o d’ocasió (Casas Outlet). Des del 2001 produeix una part del calçat que ven gràcies a la creació de marques com Camila’s, Eleven i Camelot. El disseny és propi, la fabricació s’externalitza. L’empresa va tancar l’exercici del 2024 amb 430 treballadors i una facturació de 38 milions d’euros.
