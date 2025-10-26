On fer amics (i lligar) passats els 40 a Barcelona
Amistat o relació? O totes dues? Sigui el que sigui el que un o una busqui, a Barcelona es pot trobar. Fins i tot si es va néixer abans dels Jocs Olímpics. La ciutat s’ha omplert d’iniciatives per fer amics sense importar l’edat.
Abel Cobos
Encara que la química explosiva entre Gabriel Rufián i Vito Quiles indiqui el contrari, és molt difícil fer amics passats els 40. Si algú també vol un enamorament sobtat amistós que faci ombra a la seva relació amorosa més intensa, Barcelona cobreix l’esquena. Són els plans a l’alça, activitats per a adults que volen ampliar el seu cercle més enllà del grupet de la feina o de les restes que conservin del de la universitat. Aquí en pot prendre nota, que n’hi ha per a tothom.
1. ESPORTS SOCIALS: CÓRRER, BOXA, PÀDEL...
Si el que es creu és que no hi ha res que uneixi tant com suar, s’han de fer amistats anant amb xandall. Sí, l’esport social per excel·lència és el running, i les opcions a Barcelona són un fotimer. Els clubs per córrer s’han convertit en un epicentre de noves amistats. Socialització exprés, per la via ràpida (literalment).
Diverses opcions. Amb el rellotge biològic tardà, Midnight Runners. Surten a córrer, equipats amb música i altaveus, cada dimecres a les vuit de la tarda, després de pondre’s el sol. En l’altre extrem, el B3tter Run Club, per als matiners: es reuneixen a les set del matí els dimarts. I si es busca alguna cosa més tranquil·leta, un grup en el qual volen desprendre’s de la panxa cervesera però no de la cervesa: Beer Runners, comunitat cervesera que corre per cremar les calories de les borratxeres.
Un altre esport amb moltíssim èxit en els últims anys: el pàdel. Centres com el Club de Polo Barcelona (Dr Marañón, 31), Padel Tibidabo (Roman Macaya, 11), Vall Parc (Arrabassada, 107) o el Bonasport (Vista Bella, 11) tenen escola de pàdel, per fer amics a força de raquetades. Això sí, diuen les males llengües que en aquest esport, si hi vas solter, et donen bola. El nou Tinder, ja l’han batejat alguns. Compte, que potser s’hi va a buscar millor amic i s’acaba amb un divorci.
I l’última que compon la tríada d’esports de moda a Barcelona és la boxa. Hi ha desenes de llocs on practicar-la, amb clubs molt professionals i més clàssics com el Club de la Lucha (Casp, 147), fins a d’altres més lúdics, com Brooklyn Fitboxing, on barregen cops de puny amb càrdio, música i gamificació. Aquests últims, a més, segur que sonen d’Instagram. Tenen una comunitat amplíssima i una pila de seus: a l’Eixample (Muntaner, 118; Ausiàs March, 145), Gràcia (Gran de Gràcia, 13; Escorial, 102), Sant Andreu (Potosí, 2), les Corts (Joan Güell, 220), Poblenou (Diagonal, 97), Sant Antoni (Tamarit, 96), Sant Martí (Espronceda, 256) i Sants (Numància, 20).
2. QUEDADES ANALÒGIQUES: CLUBS SOCIALS
Centenars de persones cremades per les apps de socialitzar es reuneixen constantment en clubs offline. És a dir, iniciatives on anar a teixir connexions sense apps pel mig. Per exemple, The Usual, que es defineix "com presentar un amic a un altre amic o com que et convidin a casa d’un amic", o The Offline Club, iniciativa que organitza quedades socials de tot tipus (des de brunches fins a afterworks creatius) sense distreure’s amb notificacions, per ser present en el moment. Un eslògan de mindfulness però que segur que permet estar més disponible, sociable i receptiu.
En canvi, si el que es prefereix és apuntar-se a un club social a l’aire lliure, cal apuntar-se a un grup excursionista, espais socials a la natura amb rangs d’edats que solen estar sobre els 40 de mitjana. A Catalunya hi ha històriques institucions com el Centre Excursionista de Catalunya, el Centre Excursionista Els Blaus i el Club Excursionista de Gràcia (tots tres, clubs centenaris), i altres alternatives més noves, que s’organitzen a través de comunitats digitals, com les de MeetUp (allà hi ha el Natural Hikes, la Catalunya Hikings i el Nirvana Connection), o el grup Collserola Camina del Sherpa de Collserola (àlies d’Enric Llinares, referent del sector amb més de 27.000 seguidors a Instagram).
3. VESPREJOS ‘BOOMER’: SORTIR DE FESTA SENSE ADOLESCENTS
No, amb 40 anys no s’és boomer. Però si es va de festa a segons on un se sent més gran que Chanquete al vaixell. Segur que fins i to deixa anar algun "¡cáspita!" per pressió social. ¿Que quina és l’opció per a aquests no tan joves que encara tenen ganes de sortir de festa? Els vesprejos boomer, com han batejat aquestes festes diürnes on és benvingut el públic que ja fa una dècada que no trepitja la universitat.
Sí, aquests vesprejos es compten en grapats. N’hi ha a l’aire lliure, com els que se celebren a la Monumental (Gran Via de les Corts Catalanes, 749), el Soundit i el Fango (que també compta amb sessions perquè hi vagis amb els teus fills) o el Brunch Electronik, que el dia 1 se suma a El Row i Loud Contact per fer un takeover del Fòrum.
Però, si ara amb el fred (que en teoria arribarà més d’hora que tard), ve més de gust alguna cosa indoor, aquí van aquests noms: la Common People de Razzmatazz (Almogàvers, 122); el club, cocteleria i restaurant Muticlub (Còrsega, 318); el Magnífico Club a la Sala Magic (passeig Picasso, 40); el Tardeo Cool, amb la pròxima edició a Luz de Gas (Muntaner, 246); el Loco Bongo de La Paloma (Tigre, 27), o el Brilli Brilli de Plataforma (Nou de la Rambla, 145). N’hi ha per a tots els gustos musicals, des del més indie, com Common People, fins al més pop i boig, com Loco Bongo.
4. ...I PER LLIGAR?: OBERTS A AMISTAT I ALGUNA COSA MÉS
¿I si a un li passa com a Yolanda Díaz amb "Govern de coalició" i "Govern de corrupció" i confon el "busco amics" amb "busco relació"? També hi ha opcions. És el que es porta ara: quedades per socialitzar amb gent que busca ampliar el seu cercle... però estan oberts a alguna cosa més. Res de Tinder, en què la premissa és lligar. Aquí l’objectiu és fer amics, tot i que si es fan ullets amb algú, doncs millor.
Primera proposta: The First Round i Timeleft. Dues iniciatives exportades de l’estranger per conèixer gent. En resum, són sopars amb desconeguts. Es fa a través de taules dissenyades –ja sigui amb algoritmes o per experts matchmakers– perquè sorgeixi l’espurna naturalment. Una taula amb bon rotllo on fer des de grups d’amics fins a trobar una primera cita.
Un altre clàssic en el qual poder socialitzar destinat a solters són els speed dating. Les dues opcions més sonades: Bedazzling, un clàssic, i les Cites Ràpides, un èxit viral que compta amb gairebé 40.000 seguidors a Instagram. Totes dues ja han destronat el Tinder a Catalunya entre els més grans. Dinamitzen cites ràpides perquè persones de totes les edats (i orientacions) es coneguin. A més, orientades a locals o a persones arrelades, per defugir de la marabunta d’expats sense ganes de comprometre’s que inunden les apps.
