El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada

Aprofita qualsevol moment per escapar-te a aquesta joia de la Catalunya interior

La Segarra té un dels pobles d'interior més bonics de Catalunya

Lidia Lozano

Manresa

Catalunya és molt més que Barcelona i la Costa Brava. Les terres de l'interior són plenes de meravelles: viles medievals amb les seves muralles i catedrals; paisatges plens de vinya o bosc; ponts; monestirs... patrimoni ben viu tot i el pas del temps i que són perfectes per descobrir en qualsevol ocasió.

Al centre de Catalunya s'hi respira cultura i història, tradició i passat. Un exemple el trobem a només trenta minuts de Manresa i d'Igualada. Dalt d’un turó, a la vall del riu Sió, s’alça Montfalcó Murallat, el poble medieval emmurallat ideal per conèixer més a fons les comarques d’interior. Es troba al municipi de les Oluges, a la comarca de la Segarra (Lleida), i el 2023 tenia, només, 18 habitants censats. Una autèntica joia medieval que encara està per descobrir.

Un passeig medieval

La muralla de pedra de Montfalcó Murallat es manté impassible davant el pas del temps i conté al seu interior 15 cases adossades del mateix material. Té una única porta d’entrada, el Portal de la Vila Closa, que dona la benvinguda al poble amb dos arcs dovellats i condueix a la plaça principal, d’on surten els dos carrers que conformen Montfalcó. Si s'agafa el de la dreta, s’arriba a l’església de Sant Pere de Montfalcó; mentre que el de l’esquerra voreja la muralla i configura el passeig on s’aixequen les cases.

Passejar pel Montfalcó Murallat és com viatjar al passat

A la plaça es conserva la cisterna que encara emmagatzema l’aigua que fan servir els veïns i molt a prop hi ha l’antic forn comunal, on un dia s’amassava la farina i s’elaborava el pa. Per la seva banda, la fundació de l’església es remunta al segle XI, per part de Bernat de Berga. Per construir l’absis es va prendre com a referència una torre circular de defensa que es trobava allà i, posteriorment, s’hi van afegir les capelles laterals, el cor i la torre del campanar. D’aquella antiga església només en queden l’absis i la porta d’entrada.

Assaborint tradicions

El campanar d'aquest llogaret de la Segarra és un lloc de visita obligada, ja que des del capdamunt de la seva torre es poden contemplar unes vistes impressionants de tota la vall. I després de recórrer els carrers empedrats de Montfalcó, la millor manera per descansar és fer-ho assegut en una taula mentre assaboreixes les delícies de la zona. Tot i que al poble només hi ha un restaurant, el seu menú ofereix els plats més típics, elaborats amb productes del mar i de muntanya. Calçots, romesco, bolets, sarsuela, suquet de peix o crema catalana en són alguns exemples.

Montfalcó Murallat a vista d'ocell

Tradicionalment, la comarca de la Segarra ha estat terra d’artesans i ramaders, per la qual cosa també hi destaquen les carns a la brasa. Concretament, s’hi fa un exquisit xai al forn, però també altres plats tradicionals que no inclouen animals a les seves receptes, com les patates viudes o les faves a la segarrenca. Però no hi ha res més tradicional que descobrir per un mateix els secrets d’un lloc, de manera que no hi ha millor manera que viatjar i conèixer un dels pobles més bonics de l’interior de Catalunya.

