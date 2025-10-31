Plans al cine
Des del DeLorean fins a quedades cinèfiles
Ja no es tracta només de comprar l’entrada i les crispetes. Ara pots anar al cine a cantar i comentar les pel·lis després de la projecció. Aquestes són algunes propostes del cap de setmana a BCN
Abel Cobos
Se t’il·luminarà la cara com a Nicole Kidman en el viral anunci d’AMC. Sí, la màgia del cine està més viva que mai. És l’última moda global: anar a esdeveniments en pantalla gran. Ja no només és asseure’s a la butaca, inflar-se de crispetes i veure un tros de pel·lícula. Ara el cine és molt més. En ple auge d’experiències immersives, les sales ofereixen plans 360 graus. Que ho diguin als swifties, els fans de Taylor Swift, que fa unes setmanes, per celebrar l’estrena del seu últim treball, van omplir cines amb karaokes, congues i un culte a la personalitat digne de Corea del Nord.
A Barcelona, el principal referent en aquests plans és Cines Filmax Gran Via 4DX (Gran Via 2, Granvia de l’Hospitalet, 75, l’Hospitalet de Llobregat). La seva agenda està plena d’esdeveniments. Per exemple, el súper pla d’aquest cap de semana: projectaran Retorn al futur per celebrar els 40 anys de l’estrena de la pel·lícula. I acompanyats per Christopher Lloyd en persona, l’actor que encarna Doc Emmet Brown. Lloyd oferirà una xerrada abans de la pel·lícula, que es projectarà per primer cop en 4DX (el format immersiu que acompanya la projecció d’efectes com calor, vent i moviments de la butaca). Per als que comprin el pack vip, foto amb l’actor i firma amb certificat d’autenticitat. A més, hi haurà sortejos i photocalls amb el DeLorean de Marty i Doc, tunejat com a la pel·lícula.
L’homenatge a Retorn al futur és un dels molts que han fet a la sala. Han portat actors de Harry Potter, els il·lustradors de La núvia cadàver de Tim Burton, han acollit fires pirata en honor a One Piece. Un llarg etcètera amb què volen convertir els cines en una mena de clubs on conèixer gent.
Precisament, aquest és l’objectiu del pròxim esdeveniment de The Offline Club. Per si no els coneixes: la seva missió és que facis amics sense aplicacions pel mig. Per a això munten quedades de tota mena: brunchs, afterworks creatius... I sempre, sempre, sense mòbils. Connexions reals sense distreure’t amb notificacions. Pur mindfulness. Aquesta nit arrenquen els seus Offline Screenings a Barcelona, al Cinesa Diagonal (Santa Fe de Nou Mèxic, s/n). Veuran Together, història de terror paranormal (en motiu de Halloween). Un cop finalitzada la pel·lícula, els assistents tindran la sala a la seva disposició per compartir impressions i connectar entre ells a través de dinàmiques.
¿Vols més plans per socialitzar al cine? El que proposa Mooby, un sing along, amb l’últim gran èxit d’animació de Netflix: Las guerreras k-pop. Canta Golden a plens pulmons i sense que t’importi si fas galls, que estareu tots igual. L’esdeveniment començarà avui i durarà fins diumenge, en cinc de les seves sales: Arenas (Gran Via de les Corts Catalanes, 385), Balmes (Balmes, 422-424), Bosque (Rambla de Prat, 16), Glòries (Diagonal, 208) i Gran Sarrià (ronda General Mitre, 38-44).
