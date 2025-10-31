Dues festes en una
Els millors plans per a la Castaween
Halloween per aquí, castanyada per allà: l’etern enfrontament. Els que ja estan cansats del debat parlen de Castaween i barregen sense vergonya costums americans amb tradicions locals
El títol de millor panellet de pinyons d’aquest any el té el dolç que elaboren a la pastisseria Faixat
Òscar Broc
Quin goig veure la teva parella disfressada com la nena de L’exorcista o com Dimecres amb una paperina de castanyes torrades a la mà. Que bé que combinen els panellets de pinyons amb les carbasses assassines. I compte, perquè hi ha una nova tradició que també demana pas aquests dies en què es recorden els difunts: el Dia dels Morts mexicà també s’apunta a la festa.
Por orquestral
Palau de la música i Auditori
Aquesta nit els mals esperits t’haurien de guiar fins al Palau de la Música, perquè és on l’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció de Virginia Martínez, interpretarà algunes de les bandes sonores més inquietants i emblemàtiques del cine de terror. Des de l’atmosfera opressiva d’Alien fins als crits de pànic de Psicosi o la tensió d’El silenci dels anyells, passant per pel·lícules com Frankenstein, Beetlejuice i Poltergeist. Les narracions de Salvador Vidal afegiran, a més, una capa de suspens a tot aquest seguit de composicions.
Alhora, demà dissabte, a les set del vespre, a L’Auditori (Lepant, 150), la Film Symphony Orchestra, amb el director Constantino Martínez-Orts a la batuta, presenta l’espectacle Dracul a través de les partitures que van acompanyar films com Dràcula, Psicosi, Tauró, Malson abans de Nadal, Frankenstein, Poltergeist, La profecia, Coco, Casper, Gremlins i La família Addams. Dues consideracions importants: no es recomana l’assistència de menors de 5 anys a l’espectacle ni de persones fotosensibles a causa de l’ús d’efectes de llum.
Ensurts en família
Poble espanyol
Si l’autèntica pel·lícula de terror d’aquest cap de setmana són els teus fills, el Poble Espanyol (avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13) ha trobat la solució: Creepy Halloween Family, un recorregut per a tots els públics que combina jocs, màgia, túnels sobrenaturals i personatges grotescos, perquè els petits flipin. T’hi pots perdre dissabte i diumenge. També el museu d’il·lusions òptiques Paradox (plaça d’Urquinaona, 3) aposta per la festa familiar Castaween, amb un tresor amagat que té uns ingredients que hauràs de descobrir amb els teus cadells. Hi ha premi amb sacarosa per al guanyador. Fins aquest divendres.
Només per a adults
HorroRland
Els parcs i festes temàtics són els hot spots d’aquesta celebració, i n’hi ha per a totes les sensibilitats, com per exemple Horrorland (Finca Mas Baró, s/n, Vilassar de Dalt, al parc aquàtic Illa Fantasia). "El millor parc del terror d’Europa" ja l’han impulsat sis anys consecutius els Scare Awards, els premis més esgarrifosos del continent. Però és per a adults (repeteixo: adults). Ofereixen fins al 16 de novembre quatre noves experiències i espectacles renovats. Els preus són a partir de 42 euros. Hi ha dues adreces més que s’han de tenir en compte: l’Hotel 666 del Tibidabo (prometen la presència de zombis) i la nit de terror del Museu de Cera (passatge de la Banca, 7, al final de la Rambla) aquesta nit.
La CASTANYADA
Moniatos rostits
S’ha obert la veda de la castanya i el moniato als carrers de Barcelona. Només per l’aroma que desprenen ja és imprescindible que mostrem el nostre afecte a les parades que es reparteixen per tota la ciutat. La llista és llarga, però a Ciutat Vella hi ha parades a Joan de Borbó, 1; a la plaça de Catalunya hi ha una parada davant el Hard Rock Cafe i una altra tocant al Portal de l’Àngel, i també a la ronda de Sant Pau, 76.
Els millors panellets
No només de pinyons
No hi ha castanyada sense castanyes, és clar, però tampoc n’hi ha sense panellets. El millor panellet de pinyons de Catalunya del 2025 s’elabora a la pastisseria Faixat (Muntaner, 159-161), una casa exímia que també té amb un altre dolç perfecte per a aquests dies: el marron-glacé. A la meva taula no hi falten mai els panellets d’Oriol Carrió (Bailèn, 216), una escuderia local que treballa amb estàndards de qualitat altíssims i a la qual li surten brodats els panellets clàssics, sobretot el de pinyons, proclamat el millor de Catalunya l’any passat.
Si la idea és sorprendre la família amb una proposta de qualitat a cavall de la tradició i l’atreviment, la pastisseria indicada és L’Atelier (Viladomat, 140; Doctor Fleming, 16), que dona una pinzellada d’autor a aquest dolç nostrat i s’atreveix amb els pastissos de panellet: panellets inspirats en pastissos icònics. De Sacher, de tiramisú, de formatge, de llimona, de selva negra, fraisier: tots en un estoig complet en què també hi ha els seus cèlebres panellets de pinyons cúbics. Per cert, no deixis escapar la capsa de bombons de Halloween: els que tenen forma d’ull han causat sensació.
I si no t’agrada la textura dels panellets, sempre pots recórrer a algun subterfugi per menjar-ne. Pots endrapar-ne en forma de gelat, per exemple. A delaCrem Creativa (passeig de Sant Joan, 59) tenen entre la seva llarga llista de sabors bojos un gelat de panellet de pinyons sorprenent. També tasto un gelat elegant de crema de castanyes i encara em deixo al tinter un artefacte que s’haurà d’atacar ben aviat: gelat de moniato al forn amb mel. Sona molt bé.
El Dia dels Morts
Cultura mexicana
En la disputa entre Halloween i la Castanyada s’hi ha afegit un nou actor: el Dia dels Morts mexicà. Cada vegada més present en el hot pot cultural barceloní, aquesta celebració dedicada a recordar els difunts té un encant especial. I uns dolços apoteòsics, com podràs comprovar a la pastisseria mexicana Casa Dulce Bakery (Indústria, 66). El seu pa de mort és tan monumental que el mestre dels cheesecakes, Jon Garcia, àlies Jon Cake, ha posat a la venda un pastís de formatge que ha fet amb aquest dolç. ¡El cheesecake de morts definitiu!
I el que no et pots perdre de cap manera és la desfilada de Catrinas que recorreran la Rambla diumenge al migdia. La Catrina és el personatge creat pel pintor, il·lustrador i caricaturista mexicà d’Aguascalientes, José Guadalupe Posada, la figura que més s’associa al Dia dels Morts, icona de Mèxic coneguda al món sencer, que es mostra com un esquelet vestit amb roba fina i collarets. Una festa lúgubre que val la pena viure. I si et ve de gust escalfar per a diumenge, aquesta nit de Halloween, la cocteleria caribenya Vesou (Mallorca, 184) desplegarà una vetllada mexicana amb tequila, tacos a discreció, bona música i els còctels d’ultratomba de la bartender Michel.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell