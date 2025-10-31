Comerç
Igualada, una ciutat que ven (al barri del Rec)
Amb els anys, la proposta reivindicativa inicial s’ha consolidat com un dels aparadors més multitudinaris de vendes de Catalunya durant quatre dies
Arriba el Rec.0 de tardor, la cita amb les compres i els regals nadalencs. L’aroma del Nadal es comença a sentir just la setmana després de Tots Sants. El punt de trobada: Igualada. Els estrets carrers del barri industrial del Rec, protagonistes. L’olor de cuirs i pells tractades es barreja entre samarretes, pantalons i vambes de marca. Peces d’estoc fora de temporada a preus rebaixats, i la reivindicació que hi ha al darrere de la idea del projecte, tot i que no sempre es faci evident: el barri necessita una normativa urbanística que permeti mantenir el seu caràcter, conservar algunes de les seves indústries modernistes i, alhora, donar noves oportunitats a cada edifici.
El Rec.0 de tardor arriba a partir de dimecres vinent i fins dissabte. Alhora, el comerç de la ciutat reacciona i contraprograma una setmana de slow shopping. Davant la gentada, les cues i les esperes, a escassos metres es proposa una compra tranquil·la. Botigues on mirar i rebre consell.
En aquesta edició, es renova el catàleg de marques. S’incorporen noves propostes, com la pop-up de moda per a noies joves Brownie, Nike de la mà de Base, la marca de calçat Camper, que se suma a la pop-up store de Tascón amb altres marques; les firmes esportives Salewa i Dynafit, la marca de boxa Leone, la marca de moda femenina Hitz, Tous amb productes per a nadons i, també, marques infantils com Little Talents, Santa Bárbara o Mr. Wonderful, entre d’altres. També tenen una gran presència al festival marques d’esport i streetwear com Adidas, Munich, Levi’s, Aw Lab amb Nike, New Balance, Puma, Converse, BUFF, Volcom, Peak Performance, Ixcor i Leone, entre d’altres. A més, hi seran presents marques de roba interior com Punto Blanc o American Socks; la marca de roba de llar Textura; la marca d’ulleres de sol Visionario, i la de calçat d’ús domèstic Nuvola.
Les marques infantils tindran un gran espai en el Rec.0: el Petit Rec, ubicat a la zona dels horts, en el centre del circuit del barri del Rec. Allà es podrà trobar una gran varietat de propostes de marques infantils com 1 + in the family, Tous, Búho, Baby Clic, Li and Me, Petit Indi, Cozmo, Picnik, Mamitis, Micu Micu, Little Talents, Santa Bárbara o Lötiekids, entre d’altres. Aquesta zona de moda infantil s’amplia fins al carrer del Sol, on es trobaran les pop-up stores de Boboli i Canada House.
Però el Rec.0 va més enllà de les vendes especials; també és una plataforma de promoció i venda per a joves dissenyadors emergents del territori. Per això el festival impulsa iniciatives com el concurs de marques i dissenyadors de moda, organitzat conjuntament amb 080 Barcelona Fashion, que premia el millor dissenyador o marca emergent perquè pugui disposar, durant el certamen, d’una pop-up store per vendre i promocionar la seva marca. La marca guanyadora d’aquesta edició és D’Ars, una firma catalana que recupera teixits antics i vintage per crear peces úniques i atemporals.
Una ocupació simbòlica per reivindicar un canvi en el plantejament urbanístic. En el marc del festival, el Rec.0 impulsarà una acció simbòlica per reclamar la necessitat d’un canvi de planejament urbanístic al barri del Rec que permeti que es transformi en un espai habitable i ple de vida. L’organització denuncia que, mentre el nucli urbà d’Igualada s’enfronta a una situació de màxima tensió habitacional, amb una greu manca d’oferta de lloguer, una cinquena part de la ciutat –el barri del Rec– continua en gran part buit. La xifra de l’abandonament del Rec és concloent: 52.963 metre quadrats de sòl amb edificis en desús, és a dir, antigues fàbriques abandonades que no realitzen cap activitat industrial ni de cap altre tipus.
